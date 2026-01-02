元旦假期首日 陸酒店預訂熱度增長超3倍

中國大陸今年元旦假期為1月1日（周四）至3日（周六），1月4日（周日）為上班日。大陸旅遊平台數據顯示，假期首日，大陸酒店預訂熱度相比去年同期增長超3倍。

同程旅行數據顯示，1月1日，在旅遊疊加返鄉探親需求，以及豐富跨年活動帶動下，大陸國內酒店預訂熱度相比去年同期增長超3倍。

去哪兒旅行發布數據顯示，2026年元旦假期集中釋放人們的出行意願，熱度大幅超過往年同期。假期首日，熱門目的地機票量按年增長26%，熱門地區酒店入住量增長1.2倍；人們坐飛機飛往了國內外698個城市，入住了國內逾200個城市、境外逾800個城市的酒店。

1月1日，鐵路迎來元旦假期客流最高峰，大陸全國鐵路預計發送旅客1825萬人次，計劃加開旅客列車1113列。2025年12月31日，全國鐵路發送旅客1668.2萬人次，運輸安全平穩有序。

此外，據北京商報報導，在海南全島封關、冰雪旅遊熱以及多國免簽等利好刺激下，元旦假期首日呈現出國內旅遊南北雙向奔赴、出境旅遊短途熱度高的特徵。

元旦假期前夕，海南自貿港全島封關、瀋白高鐵通車營運等一系列利多，激發了遊客北上或南下的旅遊熱情。同程旅行數據顯示，元旦假期首日，黑龍江和海南互為對方的熱門航線始發地省份。山東、廣東、浙江、江蘇、上海穩居元旦首日飛往東北三省的始發地省TOP5。廣東、北京、四川、湖南、廣西位列元旦首日飛往海南的始發地省TOP5。

從2025年12月31日跨年夜開始，各地舉辦豐富多彩的跨年煙火秀、音樂節，以及元旦假期首日的迎新年演出活動，進一步激發了本異地的旅行熱情。同程旅行數據顯示，截至12月31日，2025年跨年夜和2026年元旦假期的演出票務類產品相比上年同期增長超1倍。其中，廣州、深圳兩地的熱門演出賽事活動合計超百場，部分熱門演出門票提前15天售罄。

同程旅行數據顯示，元旦假期首日，大陸國內飯店預訂熱度最高的十大熱門城市為北京、上海、重慶、廣州、成都、長沙、西安、南寧、武漢、南京。