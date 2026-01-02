元旦假期首日 陸酒店預訂熱度增長超3倍

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

中國大陸今年元旦假期為1月1日（周四）至3日（周六），1月4日（周日）為上班日。大陸旅遊平台數據顯示，假期首日，大陸酒店預訂熱度相比去年同期增長超3倍。

同程旅行數據顯示，1月1日，在旅遊疊加返鄉探親需求，以及豐富跨年活動帶動下，大陸國內酒店預訂熱度相比去年同期增長超3倍。

去哪兒旅行發布數據顯示，2026年元旦假期集中釋放人們的出行意願，熱度大幅超過往年同期。假期首日，熱門目的地機票量按年增長26%，熱門地區酒店入住量增長1.2倍；人們坐飛機飛往了國內外698個城市，入住了國內逾200個城市、境外逾800個城市的酒店。

1月1日，鐵路迎來元旦假期客流最高峰，大陸全國鐵路預計發送旅客1825萬人次，計劃加開旅客列車1113列。2025年12月31日，全國鐵路發送旅客1668.2萬人次，運輸安全平穩有序。

此外，據北京商報報導，在海南全島封關、冰雪旅遊熱以及多國免簽等利好刺激下，元旦假期首日呈現出國內旅遊南北雙向奔赴、出境旅遊短途熱度高的特徵。

元旦假期前夕，海南自貿港全島封關、瀋白高鐵通車營運等一系列利多，激發了遊客北上或南下的旅遊熱情。同程旅行數據顯示，元旦假期首日，黑龍江和海南互為對方的熱門航線始發地省份。山東、廣東、浙江、江蘇、上海穩居元旦首日飛往東北三省的始發地省TOP5。廣東、北京、四川、湖南、廣西位列元旦首日飛往海南的始發地省TOP5。

從2025年12月31日跨年夜開始，各地舉辦豐富多彩的跨年煙火秀、音樂節，以及元旦假期首日的迎新年演出活動，進一步激發了本異地的旅行熱情。同程旅行數據顯示，截至12月31日，2025年跨年夜和2026年元旦假期的演出票務類產品相比上年同期增長超1倍。其中，廣州、深圳兩地的熱門演出賽事活動合計超百場，部分熱門演出門票提前15天售罄。

同程旅行數據顯示，元旦假期首日，大陸國內飯店預訂熱度最高的十大熱門城市為北京、上海、重慶、廣州、成都、長沙、西安、南寧、武漢、南京。

外資展望陸經濟 消費仍是主引擎

新年伊始，多家外資機構展望2026年中國經濟發展前景時不約而同指出：消費仍是主引擎，其在中國GDP中的佔比將繼續提升。

漳州核電2號機組 正式投入商業運行

中核集團旗下中國核電投資控股的漳州核電2號機組2026年1月1日正式投入商業運行。至此，漳州核電一期工程全面建成投產。 ...

談對外開放新局面 陸商務部長：敞開大門也要裝紗窗防蚊蟲

中國商務部長王文濤在今天出刊的中共黨刊「求是」雜誌發表文章說，開創高水平對外開放新局面時，也要更加注重「築牢開放安全屏障...

非洲首例！尚比亞政府確認接受以人民幣繳納礦業稅費

非洲第二大銅生產國尚比亞成為非洲首個確認接受以人民幣繳納礦業稅費的政府。此舉反映人民幣在非洲的接受度進一步提升，凸顯中國...

Meta重金收購陸企Manus是AI商業化範例 還是幸運案例？

臉書母公司Meta以超20億美元（新台幣627億元）收購總部位於新加坡的大陸新創公司蝴蝶效應（Manus），Meta藉此...

