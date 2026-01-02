外資展望陸經濟 消費仍是主引擎

新年伊始，多家外資機構展望2026年中國經濟發展前景時不約而同指出：消費仍是主引擎，其在中國GDP中的佔比將繼續提升。

中新社報導，據威靈頓投資管理宏觀策略師郁嘉言分析，2025年，中國消費的復甦得益於強有力的財政支持，一個可喜的跡象是，消費結構正在由商品轉向服務，消費者更願意把錢花在休閒旅遊、外出就餐、個人興趣愛好及生活方式等體驗和享受型消費方面。

他說，2026年，消費在中國GDP中的佔比將繼續提升，以舊換新計劃有望擴展至服務業和非耐用品領域。預計今年的政策重點將轉向挖掘因當前優質供給不足而未被滿足的新興消費潛力。

萬事達卡經濟研究所研究報告指出，2026年中國消費將呈現出顯著的強化趨勢，新消費品類—如美容健康、新興生活方式以及由「粉絲經濟」驅動的消費熱潮有望持續擴容。特別是消費者從追求「單純低價」轉向擁抱「精明消費」的變革趨勢，正重塑中國零售業與數字渠道的生態。

德意志銀行中國區首席經濟學家熊奕表示，2026年消費將繼續成為中國經濟增長的主引擎，預計將為GDP貢獻2.8個百分點，商品消費或將錄得溫和增長，服務消費亦將在政策支持下持續改善。

畢馬威（KPMG）在其最新發佈的經濟展望報告中指出，在消費品以舊換新、擴大服務消費等系列促消費政策驅動下，消費成為2025年拉動中國經濟增長的主引擎，尤其是服務消費保持了穩健增長。同時以新能源汽車、智能穿戴設備、即時零售、無人便利店、AR/VR沉浸式體驗等為代表的新型消費業態蓬勃發展，滿足居民品質化、個性化、體驗化消費昇級需求。

展望2026年，畢馬威認為，促消費政策將繼續從供需兩端協同發力，推動消費平穩增長。從供給端看，政策將聚焦擴大優質商品和服務供給，優化消費領域營商環境，通過放寬市場准入、推動業態融合等措施激發市場活力和創新潛力。從需求端看，消費品以舊換新政策將延續，補貼範圍可能更加精準地向消費結構優化升級方向傾斜，重點拓展AI+消費、銀髮消費、育兒消費。

畢馬威預計，服務消費將成為中國促消費政策的重點發力方向。此外，惠民生政策也將進一步發力，通過擴大就業、促進城鄉居民增收、強化財政對民生領域支持等系列措施，增強居民消費能力和消費意願。