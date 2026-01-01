推動大陸半導體產業整合 華虹半導體擬人民幣82.7億收購華力微電子股權

大陸晶圓代工「二哥」華虹半導體公布，落實通過發行股份方式收購上海華力微電子約97.5%股權，最終交易對價為人民幣82.7億元，賣方包括華虹集團、上海集成電路基金、國家集成電路產業基金II及國投先導基金。

華虹半導體表示，將向賣方發行約1.9億股代價股份，佔經擴大已發行股本約9.89%，發行價為每股人民幣元，較收購協議日期上海證券交易所所報每股收市價人民幣元折讓約44.79%。

上海華力微電子主要從事12英吋集成電路晶圓代工服務，產品服務領域包括通訊、消費電子等終端應用領域。該公司此前公告，正籌劃以發行股份及支付現金的方式購買上海華力微控股權，目的是為解決IPO承諾中化解同業競爭的問題。

華虹半導體和華力微均為華虹集團旗下事業體，華力微資產主要為華虹五廠和華虹六廠。華虹五廠是一座12吋晶圓廠，主要覆蓋55-28奈米製程節點，月產能約3.8萬片；華虹六廠也是12吋晶圓廠，主要覆蓋28-14奈米製程。華力微旗下華虹五廠在製程上與華虹半導體目前所覆蓋的製程存在重疊和競爭關係。

華虹表示，公司與上海華力微電子的製程平台優勢高度互補，這有助於開發更全面的晶圓代工及配套服務，覆蓋更廣泛的應用場景與技術規格。此外，公司可借助雙方在一體化管理、製程平台、研發資源、定製化設計及供應鏈方面的協同整合。此舉將產生協同效應，從而降低成本、提升市佔率並實現規模經濟。

分析認為，此次併購代表著大陸半導體行業從「分散競爭」向「協同發展」轉型。此外，華虹公司通過解決同業競爭，進一步鞏固特殊製程代工龍頭地位，而行業資源集中亦加速大陸國產半導體技術突破。