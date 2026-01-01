促內需成績單！陸2025年「以舊換新」政策帶動銷售額逾11.66兆

為刺激內需，大陸2025年安排人民幣3,000億元超長期特別國債資金，用於支持消費品「以舊換新」政策，也就是民眾口中的「國補」。據官方統計，政策全年帶動相關商品銷售額超過人民幣2.6兆元（約新台幣11.66兆），惠及超過3.6億人次。

新華社報導，根據大陸商務部統計，具體來看，2025年，汽車以舊換新超過1,150萬輛，家電以舊換新超過1.29億件，手機等數碼產品（電子產品）購新超過9,100萬部，家裝廚衛更新超過1.2億件，電動自行車以舊換新超過1,250萬輛。

「以舊換新」政策支撐消費持續擴大，從數據看，2025年前11月，大陸社會消費品零售總額年增4%，較前一年同期加快0.5個百分點，「以舊換新」政策帶動社零總額增長超1個百分點。家電零售額已超越2024年全年，突破人民幣「兆元大關」並創歷史新高。

報導指出，汽車以舊換新中，新能源汽車占比近60%，帶動新能源乘用車零售市場份額連續9個月超過50%，其中11月份達59.4%。家電以舊換新中，一級能效產品占比超90%。通訊器材類商品銷售額連續11個月保持增長。

2025年，大陸報廢汽車回收量年增24.5%，實現循環利用鋼材約960萬噸、銅鋁鋰等有色金屬約130萬噸，減少碳排放約2450萬噸。

報導表示，「以舊換新」政策自2024年9月全面實施以來，已累計發放直達消費者的補貼超過4.8億份。例如，2025年每賣出2輛家用新車，就有1輛享受了汽車以舊換新補貼。

報導稱，政策也讓更多消費者選擇到店體驗購物並享受補貼，家電以舊換新線下（實體）門店較為集聚的商圈，周邊1公里範圍內相關商戶消費額增長超30%。

大陸2026年將繼續推動消費品「以舊換新」政策，首批625億元人民幣元超長期特別國債已在去年12月30日公告下達。