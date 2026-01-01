布局個人機器人賽道 稚暉君發布背包大小人形機器人啟元Q1

繼優必選、商湯、科大訊飛之後，又一科技企業宣布布局個人機器人賽道。上緯新材董事長彭志輝（稚暉君），對外發布背包大小的人形機器人「啟元Q1」，鎖定科研者與學習者、創作者與極客玩家、家庭用戶三大族群。

同花順財經報導，他表示，真正的科技進步，不止看見，更可體驗。啟元Q1的核心理念在於構建一個人人都可以共創的機器人。對於科研者與學習者：它是具身智慧科研的「便攜實驗室」；對於創作者與極客玩家，它是可進化的硬核潮玩與創作載體；對於家庭用戶，它是日常生活裡的智慧玩伴。

彭志輝介紹，作為全球最小全身力控人形機器人，啟元Q1在關節系統、整機尺寸與應用場景上均實現了多項突破，將實驗室級的人形機器人能力濃縮至背包大小的體量中。

由於體積縮小，重量也隨之降低，這一變化不僅讓啟元Q1具備「耐摔、耐炸」的物理特性，即使從高處跌落也能保持穩定運行；同時，小型化設計也降低了研發試錯成本，並縮小了模擬到現實的遷移差距，使虛擬環境中訓練完成的動作與策略能夠精準覆現，為科研與開發提供高效迭代路徑。

四川日報集團旗下新媒體封面新聞報導，機器人被視為下一個能接棒智慧手機的個人消費電子產品之一，將高端機器人技術轉化為普通人可擁有、可操作、可創造的個人設備，符合相關企業追求規模效應的訴求。

在工業級機器人之外，優必選已推出主打陪伴的娛樂性機器人悟空K2；螢石、雲鯨等企業則透過內置海量親子問答和故事庫，主打早教與日常陪伴。科大訊飛、商湯也在探索AI大模型與機器人結合的具身智慧形式，如AI下棋機器人。