長電科技車規級晶片封測工廠試產 客戶正推進產品認證與量產導入

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
全球第三、大陸第一的封測企業長電科技2025年12月31日發布公告，旗下車規級晶片封測工廠「上海長電科技汽車電子（JSAC）」於2025年12月如期實現通線（試產）。同花順財經

為了在汽車電子領域進一步深化布局，以及不再依賴海外半導體組裝和測試服務（OSAT），全球第三、大陸第一的封測企業長電科技2025年12月31日發布公告，旗下車規級晶片封測工廠「上海長電科技汽車電子（JSAC）」於2025年12月如期實現通線（試產）。當前多家國內外車載晶片客戶的生產專案正在JSAC加速推進產品認證與量產導入工作，涵蓋智慧駕駛、電源管理等關鍵車控領域。

分析認為，大陸車規級封測產能從「點狀」變成「面狀」，不再依賴台灣的日月光、矽品，或海外半導體組裝和測試服務（OSAT）。

公告提到，JSAC定位為專注車規級晶片封裝與測試的智慧化工廠，坐落於上海臨港新片區，占地210畝，一期規劃5萬平方公尺潔淨廠房。項目自2023年8月開工建設以來，歷經2年施工與系統聯調，先後完成建築主體建設、設備進場，並順利通過工藝認證投入營運。

公告指出，JSAC面向車規級晶片成品製造需求，提供覆蓋封裝與測試的一站式服務能力，支援客戶從產品導入、認證到量產爬坡的全流程協同。

公告表示，隨著JSAC順利試產，公司將進一步釋放車規級晶片成品製造能力，攜手產業鏈生態夥伴，共同推進汽車晶片產業智慧化與綠色可持續發展；同時也將依託臨港新片區新能源汽車產業與車載晶片相關產業集聚優勢，加速形成更具韌性與競爭力的供應鏈協同體系，為全球客戶提供更高效、更可靠的一站式車規晶片成品製造服務。

同花順財經報導，早在2021年，長電科技就提前佈局設立汽車電子事業中心，整合市場、技術、生產等優勢資源，統一規劃運營汽車電子業務 。目前，長電科技的產品類型已全面覆蓋智慧座艙、智慧網聯、ADAS、感測器和功率器件等汽車電子應用領域 。

為了滿足未來智慧汽車對高性能、高可靠性封裝的需求，長電科技花人民幣85億元，在上海建設車規級晶片封測基地 。該基地於2025年上半年建設完成，並於下半年試產 。

