人民幣2025年即期匯率升逾4.2% 評估短期偏強
2025年人民幣兌美元即期匯率累計升逾4.2%。機構評估，人民幣短期有望保持強勢；從中長期看人民幣匯率，推估將維持溫和走升態勢。
2025年人民幣兌美元即期匯率累計升達4.24%。
據澎湃新聞報導，2025年最後一個交易日、12月31日，人民幣兌美元即期匯率收盤報6.9890；2025年全年人民幣兌美元即期匯率從7.2988升至6.9890，累計上漲3098個基點。
2025年人民幣兌美元中間價累計升值2.22%、離岸人民幣兌美元匯率累計升逾4.8%。
2025年人民幣兌美元即期匯率最低點出現在4月9日，盤中最低跌至7.3506；最高點出現在最後一個交易日，盤中一度觸及6.9866，創下2023年5月以來新高，收盤報6.9890。
人民幣匯率從去年11月下旬以來連續升值。澎湃新聞1日報導引述多家機構觀點指出，人民幣短期內有望保持強勢；從中長期看人民幣匯率，推估將維持溫和走升態勢。
中信證券首席經濟學家明明在最新研報中指出，人民幣短期內有望偏強運行，在出口不發生超預期變動以及美元偏弱運行情況下，預計2026年人民幣有望溫和升值。
中金公司研報提到，從中長期來看，人民幣匯率在一段時間內有繼續走強基礎，在此期間內，人民幣匯率或將維持溫和走升態勢。
國盛證券首席經濟學家熊園表示，人民幣升值有利於吸引外資流入、打開貨幣政策寬鬆空間；近年來人民幣匯率波動很大程度與關稅等風險事件相關。
粵開證券宏觀團隊指出，短期來看，人民幣兌美元匯率升值，對於中國出口影響有限，不過仍要防範人民幣匯率單邊過快升值的狀況，避免對企業經營和金融市場造成衝擊。
