快訊

跨年夜百人聚集！瑞士滑雪勝地酒吧爆炸多人死亡 起火畫面曝光

元旦動肝火！屏東市健走逾1萬人出籠 刁民爭搶爆保溫瓶之亂

前AOA珉娥元旦極端選擇被救回 自曝「遭性侵被打到失禁」驚人內幕

人民幣2025年即期匯率升逾4.2% 評估短期偏強

中央社／ 台北1日電
人民幣示意圖。（美聯社）
人民幣示意圖。（美聯社）

2025年人民幣兌美元即期匯率累計升逾4.2%。機構評估，人民幣短期有望保持強勢；從中長期看人民幣匯率，推估將維持溫和走升態勢。

2025年人民幣兌美元即期匯率累計升達4.24%。

據澎湃新聞報導，2025年最後一個交易日、12月31日，人民幣兌美元即期匯率收盤報6.9890；2025年全年人民幣兌美元即期匯率從7.2988升至6.9890，累計上漲3098個基點。

2025年人民幣兌美元中間價累計升值2.22%、離岸人民幣兌美元匯率累計升逾4.8%。

2025年人民幣兌美元即期匯率最低點出現在4月9日，盤中最低跌至7.3506；最高點出現在最後一個交易日，盤中一度觸及6.9866，創下2023年5月以來新高，收盤報6.9890。

人民幣匯率從去年11月下旬以來連續升值。澎湃新聞1日報導引述多家機構觀點指出，人民幣短期內有望保持強勢；從中長期看人民幣匯率，推估將維持溫和走升態勢。

中信證券首席經濟學家明明在最新研報中指出，人民幣短期內有望偏強運行，在出口不發生超預期變動以及美元偏弱運行情況下，預計2026年人民幣有望溫和升值。

中金公司研報提到，從中長期來看，人民幣匯率在一段時間內有繼續走強基礎，在此期間內，人民幣匯率或將維持溫和走升態勢。

國盛證券首席經濟學家熊園表示，人民幣升值有利於吸引外資流入、打開貨幣政策寬鬆空間；近年來人民幣匯率波動很大程度與關稅等風險事件相關。

粵開證券宏觀團隊指出，短期來看，人民幣兌美元匯率升值，對於中國出口影響有限，不過仍要防範人民幣匯率單邊過快升值的狀況，避免對企業經營和金融市場造成衝擊。

人民幣 外資 貨幣

延伸閱讀

全球記者安全亮紅燈 國際記者聯盟：2025年128人遇害

港股2025年上漲27.7% 市場對2026年感樂觀

2026年多項證券新制 上市公司分階段揭露碳盤查資訊

2025年國銀聯貸規模衝1.8兆 攀次高紀錄

相關新聞

香港沒跨年煙火…中環燈光秀、演唱會吸客 18萬人次入境

煙火一向是香港跨年慶祝活動的重頭戲，但今年卻沒有這樣的景象。在大埔宏福苑發生奪命大火慘劇後，香港決定取消跨年煙火，但在中...

內需低迷！陸2025年電影總票房出爐 較疫情前萎縮100億人民幣

據大陸國家電影局統計，大陸2025年電影總票房達518.32億人民幣（單位下同，約新台幣2,325億元），按年增長21....

歐盟碳邊境稅CBAM上路 陸商務部稱「具貿易保護色彩」堅決反對

歐盟碳邊境調整機制（CBAM）於2026年元旦正式進入收費期，鋼鋁、水泥、肥料等高碳排產品先被納入，不過由於預設值計算方...

人民幣2025年即期匯率升逾4.2% 評估短期偏強

2025年人民幣兌美元即期匯率累計升逾4.2%。機構評估，人民幣短期有望保持強勢；從中長期看人民幣匯率，推估將維持溫和走...

「史上最快暴富」Meta豪砸20億美元買下這公司 3年輕創辦人背景曝光

12月30日，臉書母公司Meta宣布砸重金買下AI初創公司Manus，為AI市場投下震撼彈。這筆天價收購，也讓外界注意到...

陸指控美「星鏈」衛星2度危險迫近太空站 還被電詐集團利用

隨著中美太空競賽白熱化，大陸近日在聯合國安理會阿里亞模式會議上指控，美國SpaceX「星鏈」（Starlink）的衛星嚴...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。