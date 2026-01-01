快訊

陸指控美「星鏈」衛星2度危險迫近太空站 還被電詐集團利用

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸駐聯代表近日指控，美國SpaceX「星鏈」（Starlink）的衛星嚴重擠占頻軌資源，並曾2度危險抵近大陸空間站。（美聯社） 
隨著中美太空競賽白熱化，大陸近日在聯合國安理會阿里亞模式會議上指控，美國SpaceX「星鏈」（Starlink）的衛星嚴重擠占頻軌資源，並曾2度危險抵近中國大陸的空間站（太空站）。大陸方面還指控，「星鏈」被暴恐分子、分離勢力以及電詐集團大量使用，帶來監管和執法難題。

綜合央視報導、大陸駐聯合國代表團網站消息，當地時間12月29日，大陸常駐聯合國代表在低地球軌道衛星問題安理會阿里亞模式會議上發言時，批評「個別國家」的商業衛星星座肆意擴張，缺乏有效監管，帶來顯著安全挑戰。

該代表接著舉美國富豪馬斯克的SpaceX「星鏈」計畫為例，稱「星鏈」在軌衛星逾1萬顆，嚴重擠占頻軌資源，增加太空船碰撞、產生太空碎片的風險。該代表並指控，「星鏈」衛星曾2度「危險抵近」大陸太空站，迫使後者緊急避碰，對大陸太空人生命安全造成嚴重威脅。

該代表又指，前不久1顆「星鏈」衛星發生解體，產生100多枚碎片，嚴重威脅缺乏控軌能力的發展中國家航天器。

大陸代表還提到，「個別國家」大量利用商業航天公司提供軍事偵察、戰場通訊等服務，甚至直接介入他國武裝衝突，加劇外空軍備競賽風險。此外，一些低軌衛星星座無視相關國家法律規定，在他國上空和邊界私自開通訊號服務，成為干預他國內政的工具。

該代表再度以「星鏈」為例，指其衛星被暴恐分子、分離勢力以及電詐集團大量使用，帶來監管和執法難題。他並呼籲「相關國家」對本國的商業航天活動加強監管，「回應國際社會關切」。

「阿里亞模式」屬於聯合國安理會的非正式會議形式，成員可選擇不參加會議，討論結果亦不具法律約束力，可能被視為象徵性政治表態。陸方表示，本次會議由俄羅斯倡議舉辦。

