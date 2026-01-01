快訊

繼南韓、俄羅斯之後 土耳其也宣布對大陸免簽 1月2日起實施

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
土耳其將自1月2日起對中國大陸實施免簽。圖為2025年8月31日，土耳其總統艾爾段（左）赴大陸出席上海合作組織天津峰會，並與大陸國家主席習近平會晤。（取自大陸外交部網站）
土耳其將自1月2日起對中國大陸實施免簽。圖為2025年8月31日，土耳其總統艾爾段（左）赴大陸出席上海合作組織天津峰會，並與大陸國家主席習近平會晤。（取自大陸外交部網站）

央視報導，土耳其將自1月2日起對中國大陸公民開放免簽入境。而大陸目前尚未對土耳其開放免簽。據報導，當地時間2025年12月31日，土耳其《官方公報》發布總統令，宣布自2026年1月2日起，對持大陸普通護照的公民實行免簽入境政策。

根據規定，在每180天內，免簽停留時間累計不超過90天，適用於旅遊和過境目的。該決定依據土耳其「外國人和國際保護法」第18條作出。

此前，大陸公民前往土耳其需要申請電子簽證，簽證費60美元，可獲180天內有效停留簽證30天。

去年8月31日，土耳其總統艾爾段赴大陸出席上海合作組織天津峰會，並與大陸國家主席習近平會晤時曾說，願與中方密切高層交往，提升貿易投資水平，促進教育、旅遊等方面人文交流。

2025年有多國對大陸放寬簽證政策。北京日報旗下「長安街知事」指出，大陸和馬來西亞互免簽證協定於7月17日生效；南韓從9月29日起對大陸團客免簽試行9個月；俄羅斯自12月1日至2026年9月14日對大陸免簽30天；柬埔寨也將在2026年6月15日起為期4個月，對大陸試辦免簽政策。

