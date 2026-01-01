快訊

半導體風雲／兩巨頭搶記憶體產能 力積電籌碼怎麼用？

洛馬獲逾3億美元對台軍售合約 五角大廈：滿足台灣空軍緊急作戰需求

獨／高雄飛車追逐疑點重重疑黑吃黑 警界高層下令查辦

港股2025年上漲27.7% 市場對2026年感樂觀

中央社／ 香港1日電

新的一年今天開始，回顧2025年，港股表現不俗，恆生指數在最後一天交易以25630點收盤，全年上漲27.7%；展望今年，市場分析師普遍表示樂觀。

近幾年來，香港內部局勢不穩，加上受到中美貿易戰、地緣政治及中國大陸房地產債務危機等因素影響，對股市帶來很大負面衝擊，恆指從多年前30000多點的歷史高位下挫，曾跌至15000點左右。

2024年，恆指開始回升，同年底以20059點作收，但市況仍然反覆，2025年初又下跌至18671點，令人擔心港股是否一沉不起，期間更有中國大陸網民以「金融遺址」來形容香港金融中心地位「一去不復返」。

但去年4月左右，港股持續反彈，昨天終以25630點作收，全年較上年上升27.7%。

展望港股今年表現，市場分析師普遍表示樂觀，不少銀行及基金都預期恆指可以重上30000點，有利因素包括中美暫停貿易戰、香港經濟逐漸回升，以及中國大陸人工智慧技術發展迅速，有利資金投入港股。

此外，市場預期美國今年仍將降息，在低利息環境之下，資金可能重投港股的高息股票。與此同時，港股的本益比（P/E Ratio）仍然較低，藍籌股派息比率普遍有5%以上，將可吸引資金投入。

大多數分析師認為，港股已在25000點築底，新一年可望拾級而上。

港股 香港

延伸閱讀

等了25年！「尋秦記」電影版終於來了　古天樂、林峯原班人馬全回歸

馬家輝新作「雙天至尊」 刻畫江湖傳奇與無常時代

港股IPO圓滿收官 集資額2858億全球第一 創4年最高

品質保證 「港標」新增13種中藥材 總數量增至357種

相關新聞

陸指控美「星鏈」衛星2度危險迫近太空站 還被電詐集團利用

隨著中美太空競賽白熱化，大陸近日在聯合國安理會阿里亞模式會議上指控，美國SpaceX「星鏈」（Starlink）的衛星嚴...

繼南韓、俄羅斯之後 土耳其也宣布對大陸免簽 1月2日起實施

央視報導，土耳其將自1月2日起對中國大陸公民開放免簽入境。而大陸目前尚未對土耳其開放免簽。據報導，當地時間2025年12...

香港沒跨年煙火…中環燈光秀、演唱會吸客 18萬人次入境

煙火一向是香港跨年慶祝活動的重頭戲，但今年卻沒有這樣的景象。在大埔宏福苑發生奪命大火慘劇後，香港決定取消跨年煙火，但在中...

廣西北部灣港 貨櫃吞吐量突破千萬箱

位於大陸廣西的北部灣港，近期吞吐量突破1000萬個標準貨櫃箱，成功躋身全球「千萬箱級」港口行列。

陸載人飛艇AS700獲生產許可 邁入量產

由中國航空工業集團自主研製的「祥雲」AS700載人飛艇，在12月30日成功取得由中國民用航空局頒發的首張國產載人飛艇生產...

砸95.3億美元 陸國航大買60架空巴飛機

中國國際航空股份有限公司（中國國航）30日公告，公司作為買方，國航進出口公司作為公司的進口代理機構與空客公司（空巴）簽訂...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。