港股2025年上漲27.7% 市場對2026年感樂觀

新的一年今天開始，回顧2025年，港股表現不俗，恆生指數在最後一天交易以25630點收盤，全年上漲27.7%；展望今年，市場分析師普遍表示樂觀。

近幾年來，香港內部局勢不穩，加上受到中美貿易戰、地緣政治及中國大陸房地產債務危機等因素影響，對股市帶來很大負面衝擊，恆指從多年前30000多點的歷史高位下挫，曾跌至15000點左右。

2024年，恆指開始回升，同年底以20059點作收，但市況仍然反覆，2025年初又下跌至18671點，令人擔心港股是否一沉不起，期間更有中國大陸網民以「金融遺址」來形容香港金融中心地位「一去不復返」。

但去年4月左右，港股持續反彈，昨天終以25630點作收，全年較上年上升27.7%。

展望港股今年表現，市場分析師普遍表示樂觀，不少銀行及基金都預期恆指可以重上30000點，有利因素包括中美暫停貿易戰、香港經濟逐漸回升，以及中國大陸人工智慧技術發展迅速，有利資金投入港股。

此外，市場預期美國今年仍將降息，在低利息環境之下，資金可能重投港股的高息股票。與此同時，港股的本益比（P/E Ratio）仍然較低，藍籌股派息比率普遍有5%以上，將可吸引資金投入。

大多數分析師認為，港股已在25000點築底，新一年可望拾級而上。