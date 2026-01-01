2026大陸新制度上路 八亮點一次看

2026年到來，1日大陸方面有許多新措施上路，在對外方面，比如對電動車、鋼鐵與白銀等貨物行出口管制，同時降低關鍵零組件、電池材料等進口關稅。新規可能對全球供應鏈生產帶來影響，對大陸社會內部帶來不同氣象。

純電動車出口須獲許可證

陸商務部、工信部、海關總署及市場監管總局2025年9月底發布公告，自2026年1月1日起，對純電動乘用車實施出口許可證管理，涵蓋僅裝有驅動電動機且具有車輛識別碼（VIN碼）載人車輛。企業須依規申報出口資質。陸業內分析，新規防止平行出口等不規範行為，及海外出現「內捲式」價格戰。

鋼鐵產品採許可證管理

大陸商務部與海關總署2025年12月聯合公告，時隔16年重啟鋼鐵出口許可證管理。公告規定，非合金生鐵、鋼坯等約300項鋼鐵產品，出口商須申請許可證。對亞洲鋼市而言，在大陸減少廉價鋼品出口狀況下，能對亞洲鋼價形成止跌甚至反彈的支撐。

進口牛肉超額加徵55%關稅

大陸商務部自1日起，對來自巴西、阿根廷、紐西蘭、澳洲及美國等國家牛肉進口實施為期三年的保障措施。當進口量達年度配額後，自第三日起，超出部分在原有關稅基礎上加徵55%關稅。加徵關稅可能導致進口牛肉成本上升，若傳導至消費端，可能推高陸牛肉市場價格。

白銀出口管制實施

大陸白銀出口管制新政1日起實施，出口管理由原配額制升級為「一單一審」許可制度，僅年產80噸以上（西部企業40噸以上）且連續三年具出口實績的企業可申請。2025年中國白銀出口量占全球貿易量23.4%，政策實施後出口量料減少4,500至5,000噸，或加劇全球供需缺口。

935項商品調降進口關稅

大陸國務院關稅稅則委員會「2026年關稅調整方案」自1日起施行，對935項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率。此次調整涵蓋關鍵零部件、先進材料等，旨在支持科技自立、綠色轉型與民生保障。

電動車購置稅減半徵收

自1月起，購買新能源汽車從全額免徵購置稅（10％）調整為減半（5%）徵收，從每輛最高免稅額人民幣3萬元，調整為每輛最高減稅額人民幣1.5萬元。調整促將使車企從「價格戰」轉向「價值戰」導向。

存取現金額度內無需登記

人行等三部門於2025年11月底發布新規，1日起取消「個人存取現金超人民幣5萬元需登記資金來源」規定。新規要求銀行依風險狀況決定是否詢問資金用途：低風險交易可簡化辦理，高風險交易則加強盡職調查。

人行將實施數位人民幣2.0方案，數位人民幣由現金型1.0版進入存款貨幣型2.0版。六大行相繼發公告響應，1日起將開立在該行的數位人民幣實名錢包餘額按照該行活期存款掛牌利率計付利息，規則與活存一致。