陸股封關 寫六年最大漲幅…滬指勁揚18%、恒指飆升27%

大陸A股在2025年呈現「先跌後升」，在科技話題帶領下，其中滬指全年累漲617點，漲幅18.4%，昨（31）日收在3,968點，寫下六年來最大漲幅。恒指全年累漲5,570點，漲幅27.8%。此外，人民幣對美元在岸、離岸人民幣雙雙突破「7」元，落在6.98元，全年分別升值4.4%、4.7%。

滬指昨（31）日漲0.09%，創紀錄11連陽，且創十年新高；深成指跌0.58%，創業板指跌1.23%。

盤面上，商業航太概念延續強勢，AI應用方向持續走強，教育、航空機場、文化傳媒等類股漲幅居前；醫藥商業、船舶製造、電池、石油、半導體等類股跌幅居前。

中美關稅戰於2025年年初開打，拖累滬指於4月上旬最低觸及3,040點，之後回升至3,300點附近，隨著大陸推出多項措施支撐經濟，加上大陸國家主席習近平與美國總統川普10月下旬舉行中美首腦會談，並達成多項共識，利多市場氣氛，大市急速拉升，在11月中旬升至年內最高位4,034點，全年波幅993點。

展望後市，中金公司指出，收官日結構分化特徵延續，2026年震盪上漲行情仍將延續。中信證券表示，A股2026年邁向低波動慢牛，政策托底與長錢入市為核心驅動，上市公司淨利潤將持續改善。

恒指昨天只有交易半日，中午收盤下跌224點，跌幅0.9%，收25,630點。儘管收官日表現略低迷，但創下自2017年以來的最佳年度表現。綜合機構觀點，2025年港股大漲主因在「低估值+流動性寬鬆+AI產業爆點」三要素同時出現，疊加政策暖風與南向資金持續湧入，最終演繹成技術性牛市。

人民幣持續走強，在岸人民幣兌美元昨下午收6.989元，較上日升11基點或0.02%，創2023年5月16日以來新高。總結全年，在岸人民幣累計升4.43%，結束連續三年貶值的頹勢，並創五年來最大年度升幅；反映國際投資者預期的離岸人民幣兌美元，昨日最高一度觸及6.9811元，截至下午報6.9821元；人民幣匯率中間價為7.0288元，較前一交易日上漲60個基點，創逾15個月新高，全年漲幅近2.3%。分析料2026年人民幣將繼續溫和升值，同時人民幣資產將迎來估值修復。