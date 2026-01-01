陸製造業 PMI 意外轉擴張 去年12月升至50.1 重返榮枯線上方

大陸國家統計局今發布12月製造業採購經理指數（PMI）為50.1，比上月上升0.9個百分點，製造業活動重返擴張水平，且高於市場預期的49.2，也結束連續八個月的收縮。分析認為得益於節前訂單的增加，但因需求仍疲弱，擴張趨勢能否持續仍待觀察。

專家預估，明年製造業PMI指數多數時間會運行在50以下收縮區間。

大陸統計局數據指出，非製造業商務活動指數為50.2，較上月上升0.7個百分點；綜合PMI為50.7。大陸統計局服務業調查中心首席統計師霍麗慧解讀，三大指數均升至擴張區間，大陸經濟景氣水平總體回升。

路透指出，製造業PMI「意外」回升，讓政策制定者在全力衝刺年度經濟成長目標之際，獲得些許信心。凱投宏觀中國經濟主管朱利安·埃文斯-普里查德（Julian Evans-Pritchard）認為，這可能只是財政支出月波動帶來的短暫經濟活動回升，而非持久復甦的開始，因從大局來看，房地產市場低迷和工業產能過剩帶來的結構性不利因素預計將在2026年持續存在。

展望後勢，經濟學人智庫高級經濟學家徐天辰表示，受財政、信貸政策追求「開門紅」以及出口持續韌性拉動，第1季PMI有望繼續保持較高景氣度。

東方金誠首席宏觀分析師王青預估，2026年宏觀經濟將繼續面臨「供強需求」格局。