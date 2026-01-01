大陸拚經濟 喊再砸1.3兆元…發改委提前批准

中國大陸為進一步提振經濟，擴大有效投資，大陸發改委提前批准2026年「兩重」（重大戰略及重點領域）建設專案清單和中央預算內投資計畫，共計約人民幣2,950億元（約新台幣1.3兆元），加快各類資金撥付和使用節奏。

一財網報導，大陸國家發改委新聞發言人李超昨（31）日在記者會上表示，「兩重」建設共安排約人民幣2,200億元，支持城市地下管網、高標準農田、三北工程、有效降低全社會物流成本等領域的281個項目，突出「兩重」建設的戰略性、前瞻性、全域性。

中央預算內投資方面，聚焦需要集中力量、持續投入、補短板調結構惠民生的公共領域，安排超過人民幣750億元，支持城市更新、水利、生態保護修復、汙染治理、節能降碳等方面的673個專案，充分發揮政府投資引導帶動作用。

與此同時，國家發改委還加快推出一批「軟建設」舉措，推動各類資金財盡其用，不斷提高投資效益。例如，推動完善城市地下管網建設改造投融資模式和市政公用事業價費機制，健全灌區農業節水激勵機制，加快完善現代物流標準體系，著力構建固體廢棄物綜合治理體系等。

大陸國家發改委近期批准多個重大基礎設施專案，包括廣州新機場、新建湛江至海口跨海輪渡及相關線路工程等交通設施，遼寧省遼東半島水資源配置工程，浙江特高壓交流環網工程，以及懷柔、崖州灣實驗室重大科研平台等科研設施，總投資超過人民幣4,000億元，將進一步完善現代基礎設施體系。

受房地產市場不佳、國內市場競爭加劇、投資收益下降等因素影響，中國投資增速持續下滑。2025年前11個月，全國固定資產投資年降2.6%。

這既是受一些地方政府化解債務壓力較大、地方投資循環不暢等當期因素影響，也是經濟發展階段變化、新舊發展動能轉換等長期因素的現實反映。

財信金控首席經濟學家伍超明表示，固定資產投資超預期回落，已成為經濟平穩運行和內需增長的主要拖累項，近期政策層面部署中央引領、專案優化、資金協同、市場啟動等組合拳，預計2026年投資增速將溫和回升至2%～3%。