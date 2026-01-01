安世爭議…中荷又過招

荷蘭經濟大臣卡雷曼斯（Vincent Karremans）近日發表對安世半導體一事看法，大陸商務部昨（31）日回應，荷方對安世半導體企業內部事務的不當行政干預，已導致全球半導體供應鏈危機，並呼籲荷方應立即糾正錯誤。顯示安世半導體風波仍未止息。

路透報導，荷蘭9月接管聞泰科技的荷蘭子公司安世半導體（Nexperia），稱此舉旨在阻止其創始人將公司機密和生產轉移到中國。卡雷曼斯受訪稱，「我不會形容這件事是令人愉快的，但它是必要的。我的決策不會受是否令人愉快所左右。」

大陸商務部新聞發言人表示，中方已多次強調，荷方對安世半導體企業內部事務的不當行政干預，已導致全球半導體供應鏈危機，荷方必須對此承擔全部責任。

該發言人稱，令人困惑的是，面對全球業界焦慮和不安，荷方依然無動於衷固執己見，完全沒有展現出對全球半導體產供鏈安全負責任的態度，更沒有任何實質性行動。中方再次呼籲，荷方切勿一意孤行，應立即糾正錯誤，為恢復全球半導體產供鏈的穩定與安全掃清障礙。

儘管荷蘭政府去年11月16日宣布暫停接管安世半導體，但聞泰創始人張學政在安世的職務依然未恢復、聞泰所持99%股權仍被荷蘭法院託管。安世荷蘭總部迄今未恢復供應晶圓給中國工廠，並在其他國家尋求晶片封裝工廠；安世中國也在國內尋求晶圓供應，意味雙方爭端並未緩解。