大陸AI 六小虎 推進上市腳步

大陸「AI六小虎」陸續傳出上市、融資新進度，其中稀宇科技（MiniMax）昨（31）日進行招股，預計募資41.89億港元（新台幣171億元），並於9日在港掛牌；此外，「全球大模型第一股」智譜已啟動在香港上市招股，預計募資規模為43億港元（新台幣175億元），並在8日掛牌；另一家大模型企業「月之暗面」昨日宣布已完成5億美元C輪融資且大幅超募，公司投後估值達43億美元。

華爾街見聞報導，稀宇科技每股招股價151至165港元，發售2,538.92萬股，香港公開發售占約5%，其餘為國際配售，預計募資41.89億港元（新台幣171億元）。

值得注意的是，稀宇科技引入含Aspex、Eastspring、MiraeAsset、阿里及易方達在內的14家基石投資者，認購總額約27.23億港元。投資者類型橫跨國際長線、龍頭科技、中資長線及產業戰略等多個角度，是長線資本的罕見共識。長線資金投入代表對稀宇科技商業模式的自造血能力的認可。