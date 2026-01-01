陸記憶體晶片第一股 長鑫科技有影

大陸記憶體晶片製造商長鑫科技科創板IPO申請30日正式獲上交所受理，融資金額達人民幣295億元（合約新台幣1,232億元），A股將迎記憶體晶片第一股，也是陸監管層發布「科創成長層」政策後，首單落地的「預先審閱」項目。分析認為，推進融資後有望實現較大的擴產體量，產業鏈上下游有望深度受益。

值得注意的是，招股書顯示，長鑫科技已在11月完成兩輪問詢回復，此次受理意味著其審核流程被大幅壓縮，預先審閱制度旨在保護關鍵核心技術攻關企業的信息與技術安全，減少上市過程中的「曝光」時間。

根據招股書，本次募集資金投資項目旨在實現生產線的技術改造升級、加快DRAM產能建設、完善產業鏈布局。若足額發行，將成為科創板史上排名前列的IPO項目，有市場知名機構此前在參與其融資時，曾給出約人民幣1,400億元的投前估值。

長鑫科技擁有豪華股東名單，招股書顯示，除了國家集成電路產業投資基金二期（大基金二期）等國資背景股東外，阿里巴巴、騰訊、小米產投等互聯網及消費電子巨頭也在股東之列。

財聯社報導，目前全球DRAM記憶體需求緊張，瑞銀、摩根大通、野村證券等國際投行曾預測，DRAM短缺將持續至2027年。三星、SK海力士、美光2025年下半年紛提擴產計劃。而長鑫科技指，距離DRAM產業前三家國際大廠仍有一定差距，且產能規模亦遠低於大陸龐大的市場需求。

根據招股書，長鑫科技2025年預計實現淨利潤20億元至35億元，歸屬母公司淨利為-16億元至-6億元。在尚未實現盈利的背景下，長鑫科技此次IPO拋出了高達295億元的募資計劃，外界認為意在通過資本市場「輸血」，在行業上行周期中搶市占。

據Omdia數據，按出貨量統計，長鑫科技已成為中國第一、全球第四的DRAM廠商。產品覆蓋DDR4、DDR5、LPDDR4X、LPDDR5/5X等主流系列，廣泛應用於服務器、移動設備、個人電腦、智慧汽車等領域。