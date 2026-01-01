快訊

高雄跨年夜槍響2人送醫 1男胸中彈命危 起因竟是放鞭炮

豪雨襲元旦又迎首波強烈冷氣團 吳德榮：下周強冷空氣 不排除升級寒流

解吉爾吉斯垃圾問題 陸企承建焚燒發電站

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
由大陸企業建造的吉爾吉斯首都垃圾焚燒發電項目已經投產，將有助於舒緩比什凱克市這座城市的垃圾清運壓力。圖／取自卡巴爾通訊社
由大陸企業建造的吉爾吉斯首都垃圾焚燒發電項目已經投產，將有助於舒緩比什凱克市這座城市的垃圾清運壓力。圖／取自卡巴爾通訊社

由大陸企業承建的吉爾吉斯比什凱克市垃圾焚燒發電項目竣工投產儀式12月27日舉行，未來可處理垃圾目標約為每日3000噸，這一項目將舒緩吉國首都垃圾解決問題。

據新華社、吉爾吉斯卡巴爾通訊社消息，吉爾吉斯總統扎帕羅夫在儀式上致辭說，項目的實施將推動解決廢棄物處理問題，並為保障居民用電作出貢獻。他強調，多年來，首都垃圾填埋場及廢物處理問題一直未能得到解決。「今天，這一問題得到了解決，我們啟用的這座工廠將通過處置城市生活垃圾來發電。比斯凱克垃圾填埋場於1974年投入使用，其間累計堆存了約2000萬噸垃圾。首都每天清運垃圾在1200至1500噸之間，對城市生態狀況造成負面影響」。

比什凱克市垃圾科技處置發電項目於2024年8月啟動，規劃垃圾日處理規模3000噸。項目現階段垃圾日處理規模為1000噸，年上網電量約1.46億度，年碳減排可達10萬噸。該項目由湖南軍信環保股份有限公司投資建設運營。公司董事長戴道國表示，將全力保障項目安全、穩定、環保運行，積極履行社會責任，讓發展成果惠及當地。比什凱克市副市長阿利耶夫受訪時說，該項目將垃圾轉化為清潔能源，有助於減少比什凱克霧霾發生概率。

根據介紹，該項目總投資額為9500萬美元。為工廠建設劃撥了12公頃土地，所有費用均由投資方全額承擔。該項目原計劃用時兩年建成，結果在一年半內即告竣工，而項目特許期為35年。

按規劃，每年將處理36.5萬噸垃圾，並建設一座裝機容量30兆瓦的凝氣式汽輪發電站。這相當於每年節約8萬噸煤炭、減少10萬噸二氧化碳排放。目前工廠每天可處理多達1000噸垃圾，今後其處理能力還將進一步提升。

扎帕羅夫也透露，今後計畫在吉爾吉斯奧什、巴雷克奇和卡拉科爾等城市中建設同類型工廠，目前正就相關投資協定開展工作。

吉爾吉斯 規模 碳排放

延伸閱讀

護國神山再添利多！路透：陸企搶買H200、Nvidia要求台積電增產

好心收留竟險遭滅門 高雄更生人借錢遭拒竟砍老闆一家3口

哥倫比亞總統：美軍炸毀委內瑞拉毒品工廠

陸企晶片製造擴產 50%須用國貨

相關新聞

陸12月製造業PMI升 重返擴張

大陸製造業重返擴張水平，結束連續八個月的收縮期。大陸國家統計局昨公布，十二月製造業採購經理指數（PMI）升至五十點一，比...

大陸拚經濟 喊再砸1.3兆元…發改委提前批准

中國大陸為進一步提振經濟，擴大有效投資，大陸發改委提前批准2026年「兩重」（重大戰略及重點領域）建設專案清單和中央預算...

陸股封關 寫六年最大漲幅…滬指勁揚18%、恒指飆升27%

大陸A股在2025年呈現「先跌後升」，在科技話題帶領下，其中滬指全年累漲617點，漲幅18.4%，昨（31）日收在3,9...

陸記憶體晶片第一股 長鑫科技有影

大陸記憶體晶片製造商長鑫科技科創板IPO申請30日正式獲上交所受理，融資金額達人民幣295億元（合約新台幣1,232億元...

廣西北部灣港 貨櫃吞吐量突破千萬箱

位於大陸廣西的北部灣港，近期吞吐量突破1000萬個標準貨櫃箱，成功躋身全球「千萬箱級」港口行列。

陸載人飛艇AS700獲生產許可 邁入量產

由中國航空工業集團自主研製的「祥雲」AS700載人飛艇，在12月30日成功取得由中國民用航空局頒發的首張國產載人飛艇生產...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。