砸95.3億美元 陸國航大買60架空巴飛機

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

中國國際航空股份有限公司（中國國航）30日公告，公司作為買方，國航進出口公司作為公司的進口代理機構與空客公司（空巴）簽訂協議，向空巴公司購買60架空巴A320neo系列飛機，目錄價格合計約為95.3億美元。交易將使中國國航的運力增長約6.5%。

中國國航表示，本次交易的總對價將以現金方式分期支付。飛機將於2028年至2032年分批交付，部分為滿足機隊老舊飛機退出的更新需求，運力實際淨增速度將維持在可控範圍內。

中國國航今年前3季度實現營業收入人民幣1,298.26億元，按年增長1.31%；淨利潤人民幣18.7億元，按年增長37.31%。公司表示，前3季度淨利潤增長的原因是營業收入增長，同時公司加強成本管控，大幅增利。

春秋航空、吉祥航空和華夏航空等大陸航空公司此前分別公告，宣布擬向空巴採購A320系列飛機。春秋航空擬購入30架空巴A320neo系列飛機，目錄價41.28億美元；吉祥航空則計劃採購25架空巴A320系列飛機，目錄價為41億美元。華夏航空計劃購買和接受3架A320系列飛機，基礎價格約為3.9億美元至4.2億美元。

彭博引述知情人士稱，大陸一直在籌畫向空巴採購，這些訂單為空巴帶來了急需的提振。近來空巴接連遭遇挫折，包括軟體故障，導致最賺錢機型在全球範圍內被暫時召回等。最近一次問題促使空巴將2025年的交付目標下調至約790架，比原計畫減少30架。

