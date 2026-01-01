廣西北部灣港 貨櫃吞吐量突破千萬箱

快訊

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

位於大陸廣西的北部灣港，近期吞吐量突破1000萬個標準貨櫃箱，成功躋身全球「千萬箱級」港口行列。

北部灣港是大陸西部地區面向東協最近的出海口，也是西部陸海新通道重要的樞紐海港。近年來，各項建設落實之後，陸海雙向聯通的經貿格局逐步成形。綜合中國新聞社、新華社消息，12月30日，隨著第1000萬個貨櫃箱在欽州自動化碼頭平穩吊裝至「新防城輪」，北部灣港年貨櫃箱吞吐量正式突破1000萬標箱。

當天，北部灣港第100條貨櫃航線「柬埔寨貢布航線」首航啟程，西部陸海新通道鐵海聯運班列第10218列順利發車，北部灣港今年海鐵聯運貨櫃箱運量突破50萬標箱。這標誌著北部灣國際門戶港建設取得重大進展。

另一方面，作為與海南自貿港隔海相望的重要樞紐，北部灣港正加速構建聯動發展的物流與監管新機制。12月19日，海南至廣西首單保稅燃料油跨關區直供業務順利完成，「永成166輪」從洋浦港出發，為停靠欽州港的「獨角獸輪」加注200噸保稅燃料油及50噸柴油。該業務依托南寧海關與海口海關聯合推行的「一船多供+集出分報+跨關區直供」模式，實現全流程無紙化、高效化監管，顯著降低企業成本，助力海南打造國際保稅油加注中心。

在航線協同方面，12月18日有2459噸太陽能相關玻璃、石英砂等貨物通過「內外貿同船」模式由欽州港發往洋浦，再出口古巴。目前桂瓊間已開通常態化航線，投入3艘船舶，班期密度達每2天一班，航程約10小時，與北部灣「穿梭巴士」無縫銜接，為中西部外貿提供就近出海通道。

北部灣相關港口也是泰國榴槤進入大陸市場重要樞紐，泰國駐南寧總領事館總領事彬嘉瑪·塔維她雅濃說，「我們通過欽州港等北部灣港口開展運輸，看到了中國西部市場的巨大潛力」。

