陸消費品舊換新 2026補貼擴大

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸2026年將繼續實施消費品以舊換新政策。圖為2025年1月20日在內蒙古呼和浩特市，有一家華為門市打出國家補貼的廣告，不少民眾在觀看產品。（中新社）
大陸2026年將繼續實施消費品以舊換新政策。圖為2025年1月20日在內蒙古呼和浩特市，有一家華為門市打出國家補貼的廣告，不少民眾在觀看產品。（中新社）

大陸商務部網站消息，商務部、發改委、工信部、公安部、財政部、稅務總局、市場監管總局等7部門近日聯合印發通知，宣告2026年繼續實施汽車、家電等傳統領域補貼政策，並將補貼範圍擴大至智慧終端機等新興領域。官方也已經下達第一批人民幣625億元超長期特別國債支持消費品以舊換新資金計劃。

上述通知全文為「關於提質增效實施2026年消費品以舊換新政策的通知」。大陸商務部消費促進司負責人對「通知」進行解讀稱，「通知」包括五部分，共13條具體措施。「通知」主要特點為，2026年汽車報廢更新、汽車置換更新、6類家電以舊換新（冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦、熱水器）、4類數位和智慧產品購新（手機、平板、智慧手錶／手環、智慧眼鏡）等四個領域執行統一的補貼標準。同時則是給予地方更多自主空間，對各地自主實施的補貼政策，鼓勵重點支持國務院「人工智慧+」行動明確的新一代智慧終端機。

具體來看，上述產品扣除優惠後最終銷售價格的15%，每人每類可補貼1件。家電產品每件補貼不超過人民幣1,500元（約合新台幣6,739元），數位和智能產品每件補貼不超過人民幣500元（約合新台幣2,246元）。

上述負責人指出，下一步，商務部將會同相關部門，印發汽車、家電及數位和智慧產品分品類政策文件，指導各地抓緊細化制定本地區落實舉措，推動2026年消費品以舊換新政策儘快落地見效。

另，大陸發改委、財政部12月30日對外發布「關於2026年實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策的通知」，明確2026年「兩新」政策的支持范圍、補貼標準和工作要求。證券日報指出，近日，大陸官方已向地方提前下達2026年第一批人民幣625億元（約合新台幣2,807億元）超長期特別國債支持消費品以舊換新資金計劃。

在上述消費領域支持範圍外，民生領域上，支持範圍，將增加老舊小區加裝電梯、養老機構設備更新；安全領域增加消防救援等設備更新，在消費基礎設施領域增加商業綜合體、購物中心等線下消費商業設施的設備更新。具體的補貼方式也有調整。

