陸12月製造業PMI升 重返擴張

大陸製造業重返擴張水平，結束連續八個月的收縮期。大陸國家統計局昨公布，十二月製造業採購經理指數（PMI）升至五十點一，比上月升零點九個百分點，高於市場預期的四十九點二。這表明製造業市場需求有所改善。與此同時，為擴大內需，大陸發改委增發國債支持消費品舊換新，首度補貼智慧型眼鏡和家居。

從企業規模看，大型企業PMI回升至五十點八，比上月升一點五個百分點，高於臨界點；中型企業、小型企業PMI分別為四十九點八、四十八點六，均低於臨界點。從分類指數看，在構成製造業PMI的五個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數均高於臨界點，原材料庫存指數和從業人員指數均低於臨界點。

路透社指出，中國大陸十二月份工廠活動意外增長，結束了連續八個月創紀錄的下滑，這得益於節前訂單的增加。這讓政策制定者在全力衝刺年度經濟成長目標之際，獲得些許信心。

但路透也引述分析指出，這很可能只是財政支出月度波動帶來的短暫經濟活動回升，而非更持久復甦的開始。如果只刺激製造業發展而不提振消費需求，或加劇通緊壓力。

此外，大陸多個部門近日也已發布二○二六年消費品以舊換新政策、涉及大規模設備更新和消費品以舊換新的「兩新」補貼方案，範圍新增智慧型眼鏡和智慧家居產品，汽車補貼則從定額補貼改為按車價比例補貼。大陸發改委通知，第一批六二五億元（人民幣，下同）超長期特別國債支持消費品以舊換新計畫已提前下達。

具體來看，二○二六年的大陸國補方案更精準，在消費品補貼上，轉向聚焦主品類，補貼範圍明確鎖定在汽車報廢與置換，六類家電、四類數位與智慧型品，其中還增加了智慧眼鏡，智慧型家居補貼。

央視財經報導稱，集中資源、「精準發力」，可使消費者得補率更高。