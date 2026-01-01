快訊

高雄跨年夜槍響2人送醫 1男胸中彈命危 起因竟是放鞭炮

豪雨襲元旦又迎首波強烈冷氣團 吳德榮：下周強冷空氣 不排除升級寒流

聽新聞
0:00 / 0:00

陸12月製造業PMI升 重返擴張

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
大陸國家統計局發布中國採購經理指數（PMI）12月製造業PMI為50.1%，比上月上升0.9個百分點，升至擴張區間。美聯社
大陸國家統計局發布中國採購經理指數（PMI）12月製造業PMI為50.1%，比上月上升0.9個百分點，升至擴張區間。美聯社

大陸製造業重返擴張水平，結束連續八個月的收縮期。大陸國家統計局昨公布，十二月製造業採購經理指數（PMI）升至五十點一，比上月升零點九個百分點，高於市場預期的四十九點二。這表明製造業市場需求有所改善。與此同時，為擴大內需，大陸發改委增發國債支持消費品舊換新，首度補貼智慧型眼鏡和家居。

從企業規模看，大型企業PMI回升至五十點八，比上月升一點五個百分點，高於臨界點；中型企業、小型企業PMI分別為四十九點八、四十八點六，均低於臨界點。從分類指數看，在構成製造業PMI的五個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數均高於臨界點，原材料庫存指數和從業人員指數均低於臨界點。

路透社指出，中國大陸十二月份工廠活動意外增長，結束了連續八個月創紀錄的下滑，這得益於節前訂單的增加。這讓政策制定者在全力衝刺年度經濟成長目標之際，獲得些許信心。

但路透也引述分析指出，這很可能只是財政支出月度波動帶來的短暫經濟活動回升，而非更持久復甦的開始。如果只刺激製造業發展而不提振消費需求，或加劇通緊壓力。

此外，大陸多個部門近日也已發布二○二六年消費品以舊換新政策、涉及大規模設備更新和消費品以舊換新的「兩新」補貼方案，範圍新增智慧型眼鏡和智慧家居產品，汽車補貼則從定額補貼改為按車價比例補貼。大陸發改委通知，第一批六二五億元（人民幣，下同）超長期特別國債支持消費品以舊換新計畫已提前下達。

具體來看，二○二六年的大陸國補方案更精準，在消費品補貼上，轉向聚焦主品類，補貼範圍明確鎖定在汽車報廢與置換，六類家電、四類數位與智慧型品，其中還增加了智慧眼鏡，智慧型家居補貼。

央視財經報導稱，集中資源、「精準發力」，可使消費者得補率更高。

製造業 消費 中國

延伸閱讀

大陸環台軍演 澳洲譴責破壞穩定、反對升高風險

圍台軍演…趙少康籲：大陸自我克制 民進黨政府別裝沒事

世界盃資格賽／以政治環境為由 中華男籃對戰大陸改至菲韓開打

台灣不能涉險 鄭麗文：盼大陸不要軍事相向 民進黨政府接受九二共識

相關新聞

陸12月製造業PMI升 重返擴張

大陸製造業重返擴張水平，結束連續八個月的收縮期。大陸國家統計局昨公布，十二月製造業採購經理指數（PMI）升至五十點一，比...

大陸拚經濟 喊再砸1.3兆元…發改委提前批准

中國大陸為進一步提振經濟，擴大有效投資，大陸發改委提前批准2026年「兩重」（重大戰略及重點領域）建設專案清單和中央預算...

陸股封關 寫六年最大漲幅…滬指勁揚18%、恒指飆升27%

大陸A股在2025年呈現「先跌後升」，在科技話題帶領下，其中滬指全年累漲617點，漲幅18.4%，昨（31）日收在3,9...

陸記憶體晶片第一股 長鑫科技有影

大陸記憶體晶片製造商長鑫科技科創板IPO申請30日正式獲上交所受理，融資金額達人民幣295億元（合約新台幣1,232億元...

廣西北部灣港 貨櫃吞吐量突破千萬箱

位於大陸廣西的北部灣港，近期吞吐量突破1000萬個標準貨櫃箱，成功躋身全球「千萬箱級」港口行列。

陸載人飛艇AS700獲生產許可 邁入量產

由中國航空工業集團自主研製的「祥雲」AS700載人飛艇，在12月30日成功取得由中國民用航空局頒發的首張國產載人飛艇生產...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。