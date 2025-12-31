快訊

觀察共軍軍演 李文忠：採購戰車自走砲 已不符未來戰爭需求

中共稱俯瞰台北101 揭密解放軍「雙尾蠍無人機」是何方神聖

畢書盡自責唱歌忘詞 直呼「出門前老婆才提醒過」

陸調整人民幣匯率指數貨幣權重：美元歐元均下降

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
人民幣匯率指數（CFETS）調整貨幣權重。（路透）
人民幣匯率指數（CFETS）調整貨幣權重。（路透）

人民幣匯率指數（CFETS）調整貨幣權重，中國外匯交易中心31日調整CFETS指數、BIS貨幣籃子人民幣匯率指數貨幣籃子和權重，其中，CFETS指數中的美元及歐元權重都調降。新版指數自2026年1月1日起生效。

對比2024年，新版CFETS貨幣籃子中，美元權重從0.18903下調至0.183067910333，歐元權重從0.17902下調至0.178618845848，韓元（最新權重為0.084557506297）取代日圓（最新權重為0.081182351858）成為第三大權重貨幣，澳洲幣的權重從0.05947下調至0.054093213303，權重位列第六和第七的馬來西亞林吉特和俄羅斯盧布的權重較2024年上升。

中國外匯交易中心表示，CFETS人民幣匯率指數的籃子貨幣權重是採用考慮轉口貿易因素的貿易權重法計算而得，現版指數採用的是2023年度貿易資料。為進一步增強指數代表性，新版指數採用2024年度貿易資料作為權重進行調整。經歷史回溯試算，新版和現版CFETS人民幣匯率指數運行趨勢基本吻合。

BIS貨幣籃子人民幣匯率指數的貨幣籃子和權重調整方面，中國外匯交易中心公告表示，國際清算銀行（BIS）最新一次貨幣籃子和權重調整時間為2023年1月，交易中心已相應調整BIS貨幣籃子人民幣匯率指數的貨幣籃子和權重。由於保加利亞自2026年1月起加入歐元區，保加利亞列維是BIS籃子貨幣之一。因此，新版BIS貨幣籃子將刪除保加利亞列維，同時將保加利亞列維對應的權重增加至歐元權重。

貨幣 指數 人民幣

延伸閱讀

AC匯率攤銷評價法將上路 壽險業外匯避險比率與避險成本有望再降低

壽險業11月淨值與外價金餘額 雙創歷史新高

瀋陽破毒販洗錢案 線報是美國給的

眾院國防授權法案公布 推動台安全倡議 美擬調至10億元

相關新聞

動搖波音地位？馬克宏親訪陸奏效 陸多家航司宣布採購空巴飛機

法國總統馬克宏月初訪中後，中國多家航空公司近日相繼宣布向歐洲空中巴士（Airbus）採購飛機，截至目前合計已有145架。...

陸調整人民幣匯率指數貨幣權重：美元歐元均下降

人民幣匯率指數（CFETS）調整貨幣權重，中國外匯交易中心31日調整CFETS指數、BIS貨幣籃子人民幣匯率指數貨幣籃子...

車市強心針！陸補貼換新車調整政策 中高價位新能源車受惠

中國明年繼續補貼汽車以舊換新，為其競爭激烈的汽車業帶來利多，但並非雨露均霑。官方將原本的定額補貼改為按新車價格比例計算，...

2025年大陸A股市場收官 創業板指創2015年以來最佳年度表現

2025年A股市場正式收官。今年創業板指以49.57%的漲幅領跑全球主要指數，上證指數時隔十年再度站上4000點關口，滬...

安世半導體控制權陷僵局 荷蘭強調接管有必要

安世半導體控制權之爭陷入僵局，針對荷蘭經濟部長卡雷曼斯強調荷方當初接管安世有其必要，中國商務部今天批荷方依然固執己見，沒...

刺激實體經濟 陸家電「以舊換新」明年最高可補貼近7000元

為更好發揮消費品「以舊換新」政策在「惠民生」與「促消費」方面的積極作用，把發展經濟的著力點放在實體經濟上，大陸商務部31...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。