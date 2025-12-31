2025年逾143萬名台籍旅客經小三通往返兩岸 創開航25年新高

2025年來到最後一天，根據大陸廈門邊檢總站統計，2025年經兩岸「小三通」客運航線往來兩岸的台籍旅客超過143萬人次，這是小三通2001年開航以來的最高紀錄。

中新社報導，根據大陸廈門邊檢總站2025年12月31日統計，2025年經小三通客運航線入出境的台籍旅客超過143萬人次，創下小三通開通25年來歷史新高。

報導還提到2025年的其他紀錄，如：泉州至金門小三通航線時隔6年再破10萬人次，以及福州黃岐至馬祖小三通航線迎來順利運行10周年。

2026年元旦假期，兩岸小三通客運航線有15艘客船投入運營，將發航108班次，廈門邊檢總站預計旅客量將超過2萬人次，比去年同期增長51.3%。大陸2026年元旦假期為1月1日至3日。

報導表示，為應對假期口岸出入境客流高峰，廈門邊檢總站加強出入境流量和口岸運行情況監測，實時掌握出入境人員、交通工具通關候檢動向，配置充足警力，做到快速削峰、動態削峰。

報導還提到，兩岸首個開放式「邊檢e窗」將於2026年1月1日在廈門五通客運碼頭正式啟用，首次在口岸限定區域外整合了交通運輸工具及員工查驗、限定區域等證件辦理、快捷通道採集備案、出入境記錄查詢打印、便民諮詢服務等重點業務。