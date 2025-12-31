車市強心針！陸補貼換新車調整政策 中高價位新能源車受惠

中國明年繼續補貼汽車以舊換新，為其競爭激烈的汽車業帶來利多，但並非雨露均霑。官方將原本的定額補貼改為按新車價格比例計算，此舉將使得人民幣16.67萬元（約新台幣75萬元）以上的中高價位新能源汽車受惠，不利於當前銷售主力的低價小客車。

根據中國商務部發布，截至2025年12月28日，2025年汽車以舊換新補貼超過1150萬輛，帶動新車銷售額超過1.6兆元。2025年乘用車（客車）零售量中，半數以上參與了汽車以舊換新。

中國官方昨天發布「關於2026年實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策的通知」，宣布2026年繼續補貼汽車報廢更新、汽車置換，為中國車市注入一劑強心針。儘管最高補助金額不變，不過補貼標準從2025年的定額補貼轉變為按所購新車價格的比例計算。

綜合華夏時報等陸媒報導，如果是報廢換新車，購買新能源車可獲車價12%的補貼，最多補助2萬元，這意味著購車價約達16.67萬元即可享滿額補貼；購買燃油車可獲車價10%的補貼，最多補助1.5萬元，對應購車門檻約為15萬元。

而在舊車換新車，新能源車補貼比例為8%，最多補助1.5萬元（車價約18.75萬元以上可全拿）；燃油車補貼比例為6%，最多補助1.3萬元（車價約21.67萬元以上可全拿）。

值得一提的是，所購新能源車須納入「減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄」，燃油車也必須是需2.0升及以下排氣量。新政策既嘉惠優質新能源汽車，也兼顧傳統燃油車的市場過渡。

報導指出，補貼政策資源更傾向於激勵消費者選擇價值更高的車型，這直接回應了2025年曾出現的「低價車銷量暴增但行業利潤增長乏力」的結構性問題，有助於推動汽車市場從規模擴張向品質提升轉型，對於中高端車型布局密集、技術附加值高的品牌尤為有利。

報導提到，今年補貼新能源車報廢統一補助2萬元，但改為按比例補貼後，低價車補貼大為縮水，10萬元新能源車報廢補貼從2萬元降至1.2萬元。

此外，5萬元級的小型新能源車（如五菱宏光MINI）元旦起報廢補貼僅剩6000元，較2025年減少近70%。

報導並提到，新政策綠色消費導向明顯，新能源車補貼比例顯著高於燃油車，疊加擁有購置稅減半（2026年稅率為5%，最多1.5萬元）的優勢，此舉將進一步推動汽車向電動化轉型。