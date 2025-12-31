2025年大陸A股市場收官 創業板指創2015年以來最佳年度表現

2025年A股市場正式收官。今年創業板指以49.57%的漲幅領跑全球主要指數，上證指數時隔十年再度站上4000點關口，滬深兩市總市值突破109兆元（人民幣，下同），創歷史紀錄。

截至今日收盤，創業板指今最高觸及3331.86點，收盤報3203.17點，年漲幅49.57%，為2015年以來最佳年度表現；上證指數與深證成指分別報3968.84點、13525.02點，分別上漲18.41%、29.87%。

綜合陸媒報導，板塊層面，AI算力基建為核心的CPO（共封裝光學）指數大漲304.91%，勝宏科技、新易盛、中際旭創等多檔龍頭全年漲幅超過300%；小金屬、貴金屬分別上漲99.88%、97.19%。

算力硬體、有色金屬、銀行、電池產業鏈、創新藥、商業航天、機器人等多個板塊輪動推動滬指一度站上4000點。

截至12與31日收盤，A股市值破兆的公司增加到七家，農業銀行以2.38兆元登頂，中國移動2.15兆元緊隨其後，中國石油、貴州茅台、建設銀行分別為1.89兆元、1.85兆元和1.72兆元，寧德時代、比亞迪市值首次破兆，各達1.14兆元與1.03兆元。

高盛近日預估，未來兩年中國股市仍有38%上行空間，維持超配，預計2026年滬深300目標4600點，企業盈利與估值雙升。

中信建投證券認為，2026年慢牛延續，基本面重要性上升；政策效果將在2026年更多體現，指數中樞逐級抬高。