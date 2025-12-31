動搖波音地位？馬克宏親訪陸奏效 陸多家航司宣布採購空巴飛機

法國總統馬克宏月初訪中後，中國多家航空公司近日相繼宣布向歐洲空中巴士（Airbus）採購飛機，截至目前合計已有145架。港媒報導指出，這是空中巴士的重大勝利，目前未知有多大程度影響美國波音公司在中國的地位。

綜合香港南華早報、每日經濟新聞、上觀新聞報導，中國國際航空公司30日公告，該公司及全資子公司國航進出口有限公司與空中巴士簽訂協議，購買60架A320 neo系列飛機，目錄價格合計約為95.3億美元。飛機將於2028年至2032年分批交付。

中國飛機租賃集團也於30日宣布，與空中巴士簽署協議購買30架A320 neo飛機。飛機將於2033年前交付。

在此之前，春秋航空和吉祥航空29日分別公告，擬向空中巴士採購A320系列飛機，合計55架。其中，春秋航空計劃購買30架A320 neo系列飛機，目錄價格合計41.280億美元；吉祥航空計劃購買25架A320系列飛機，目錄價格合計41億美元。

南華早報報導指出，根據中國國航的公告，空中巴士給予國航「大幅折扣」，並允許其使用信貸額度支付尾款或購買其他空中巴士產品和服務。聲明又指，該訂單仍待公司股東和中國政府批准。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）12月初訪問中國，並與中國國家主席習近平會面。當時外媒報導，馬克宏訪中期間，與中方就地緣政治及貿易進行討論，但未提及空中巴士已爭取一年多的500架飛機訂單。

報導形容，空中巴士在執行長佛喜（GuillaumeFaury）陪同馬克宏訪問中國後獲得訂單，標誌著這家歐洲製造商在世界最大的航空市場之一取得重大勝利。

報導表示，目前尚不清楚中國採購空中巴士的訂單，將在多大程度上影響其美國競爭對手波音（Boeing）在中國的地位。外媒8月報導，波音正在與中國買家洽談出售多達500架飛機。

美國總統川普（Donald Trump）此前表示，他計劃明年4月訪問中國。