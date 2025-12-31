安世半導體控制權陷僵局 荷蘭強調接管有必要

安世半導體控制權之爭陷入僵局，針對荷蘭經濟部長卡雷曼斯強調荷方當初接管安世有其必要，中國商務部今天批荷方依然固執己見，沒有任何實質行動。安世的中國母公司聞泰科技此前表明，已啟動多項法律程序要拿回控制權，不排除索賠80億美元（約新台幣2516億元）。

路透社今天報導，荷蘭9月接管聞泰科技的荷蘭子公司安世半導體（Nexperia），稱此舉旨在阻止其創始人將公司機密和生產轉移到中國。

北京隨即採取報復措施，禁止出口安世半導體中國工廠製造的晶片，這些晶片大部分在中國封裝。

儘管聞泰科技此後已開始與法院指定的安世託管人就這家荷蘭晶片製造商的控制權進行談判，但荷蘭經濟部長卡雷曼斯（Vincent Karremans）仍為其干預決定辯護。

最近在接受荷蘭電訊報（De Telegraaf）採訪時，卡雷曼斯再次為他針對安世採取的行動辯護。「我不會說這是件令人愉快的事，但這是必要的」，他說。

對此，中國商務部今天發布新聞稿反批卡雷曼斯。

中國商務部新聞發言人說，中方已多次強調，荷方對安世半導體企業內部事務的不當行政干預，已導致全球半導體供應鏈危機，荷方必須對此承擔全部責任。「令人困惑的是，面對全球業界焦慮和不安，荷方依然無動於衷固執己見，完全沒有展現出對全球半導體產供鏈安全負責任的態度，更沒有任何實質性行動」。

中國商務部新聞發言人說，中方再次呼籲，荷方切勿一意孤行，應立即糾正錯誤，為恢復全球半導體產供鏈的穩定與安全掃清障礙。

儘管荷蘭政府11月16日宣布暫停接管安世半導體，但聞泰創始人張學政在安世的職務仍未恢復、聞泰所持99%股權仍被荷蘭法院託管。安世荷蘭總部迄今未恢復供應晶圓給中國工廠，並在其他國家尋求晶片封裝工廠；安世中國也在國內尋求晶圓供應，兩造鬧分家未見緩解。

綜合上海證券報等陸媒報導，聞泰科技董事長楊沐在26 日下午召開的臨時股東會表示，公司對於維護自身權益的態度是堅定的，必須收回安世半導體股權和控制權。

他透露，2026年1月，公司將藉助在荷蘭召開的第二次聽證會機會，重申立場並積極維權。

報導說，聞泰科技在荷蘭已啟動多項法律程序，包括可能尋求國際仲裁和索賠，金額或達80億美元。

在中國政府積極促成下，聞泰科技上週與荷蘭企業法庭指派的安世半導體獨立董事和股權託管人舉行了首輪協商，但未發布結論。