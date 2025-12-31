刺激實體經濟 陸家電「以舊換新」明年最高可補貼近7,000元

為更好發揮消費品「以舊換新」政策在「惠民生」與「促消費」方面的積極作用，把發展經濟的著力點放在實體經濟上，大陸商務部31日發布2026年家電以舊換新、數位和智能產品購新補貼工作的通知。家電產品每件補貼不超過人民幣1,500元（約合新台幣6,739元），數位和智能產品每件補貼不超過人民幣500元（約合新台幣2,246元）。

據大陸商務部通知，相關事項包括支持實體零售發展、保障農村居民享受補貼政策、政策實施方式、規範補貼產品銷售、加強數字化監測預警、加強物流寄遞配送管理、完善廢舊家電回收體系等，總共12項

補貼品類、範圍和標準方面，對個人消費者購買1級能效或水效標準的冰箱、洗衣機、電視、空調、熱水器、電腦6類家電產品，以及單件銷售價格不超過6,000元的手機、平板、智能手表、智能眼鏡4類數碼和智能產品給予補貼。補貼標準為上述產品扣除各環節優惠後最終銷售價格的15%，每人每類可補貼1件。其中家電產品每件補貼不超過1,500元，數碼和智能產品每件補貼不超過500元。

通知點出，政策參與經營主體須做好補貼產品銷售價格備案，公開承諾最終銷售價格不高於備案價格，並在經營場所、網頁或App等顯著位置，逐項標明每款產品初始銷售價格、商家優惠讓利金額、可享受補貼資金數額和最終銷售價格。

在資金審核撥付方面，要求各地要科學制定補貼資金使用及兌付計劃。在做好風險防控前提下，可結合當地實際，採用預撥部分資金、滾動撥付資金等方式，簡化資金審核流程，加快撥付進度，減輕政策參與經營主體墊資壓力。

通知也指出，要嚴厲打擊假冒偽劣等行為。引導家電、手機等品牌企業健全合理的價格體系，防止出現內捲式競爭，構建健康可持續的產業生態。