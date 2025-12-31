快訊

影／彰化員林郵局孕婦急產 人牆助消防員大廳接生溫馨畫面曝光

「正義使命-2025」圍台軍演結束 解放軍：對台獨分裂勢力嚴重警告

中共「正義使命-2025」圍台軍演落幕 解放軍：堅決挫敗台獨分裂

大陸A股2025年封關 滬指全年上漲18.41%

中央社／ 台北31日電

中國A股2025年封關日，終場滬指上漲0.09%、收3968.84點，全年累計漲幅18.41%；創業板指下跌1.23%、收3203.17點，全年累計漲幅達49.57%。

中國A股三大指數31日收盤，終場滬指上漲0.09%、收3968.84點；深證成指下跌0.58%、收13525.02點；創業板指下跌1.23%、收3203.17點。

據澎湃新聞31日報導，2025年滬指全年累計漲幅為18.41%、深證成指上漲29.87%、創業板指暴漲49.57%。

報導彙整多家券商分析。東莞證券認為，近期A股市場呈現連續上漲態勢，跨年行情逐步啟動。加上目前政策環境、市場情緒及部分行業產業邏輯的多重利多，在機構資金持續支持下，市場有望推動指數往2025年內高點區間靠攏。

德邦證券認為，A股「慢牛」行情未變。目前滬指再度逼近4000點，市場成交額提供充足流動性，近期美元兌人民幣匯率升破7，中國資產吸引力增加，外資或將持續流入，市場流動性環境維持寬鬆，未來或將延續震盪慢牛走勢。

東方證券指出，31日是2025年最後一個交易日，市場大多不會出現較大波動，推估熱點會持續圍繞在機器人、商業航太、能源金屬等近期焦點類股上，這波動能也會延續到2026年元旦後。

滬指 創業 指數

延伸閱讀

2025驚現5月「大逃殺」…匯市封關新台幣收31.438元 終止連3年貶值

00961、00919吃滿利多！傳群創打入SpaceX供應鏈 封關爆80萬巨量創新高

2025台股飆漲5,928點亮麗封關 2026迎向3萬點里程碑

台股創高封關秀！群創FOPLP量產點火族群、欣銓亮燈最吸睛

相關新聞

動搖波音地位？馬克宏親訪陸奏效 陸多家航司宣布採購空巴飛機

法國總統馬克宏月初訪中後，中國多家航空公司近日相繼宣布向歐洲空中巴士（Airbus）採購飛機，截至目前合計已有145架。...

2025年大陸A股市場收官 創業板指創2015年以來最佳年度表現

2025年A股市場正式收官。今年創業板指以49.57%的漲幅領跑全球主要指數，上證指數時隔十年再度站上4000點關口，滬...

安世半導體控制權陷僵局 荷蘭強調接管有必要

安世半導體控制權之爭陷入僵局，針對荷蘭經濟部長卡雷曼斯強調荷方當初接管安世有其必要，中國商務部今天批荷方依然固執己見，沒...

刺激實體經濟 陸家電「以舊換新」明年最高可補貼近7000元

為更好發揮消費品「以舊換新」政策在「惠民生」與「促消費」方面的積極作用，把發展經濟的著力點放在實體經濟上，大陸商務部31...

「產業受到嚴重損害」陸公布規定數量之外進口牛肉加關稅55%

大陸商務部31日對進口牛肉實施保障措施的裁定，決定以「國別配額及配額外加徵關稅」的形式對進口牛肉採取保障措施，對規定數量...

中韓回暖…APEC才會習 李在明1月4日再率200企業家訪北京

中國外交部30日宣布，應中國國家主席習近平邀請，南韓總統李在明將於明年1月4日至7日對中國進行國是訪問。這是南韓總統時隔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。