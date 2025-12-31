中國力求穩投資振經濟 2026年投擲1.3兆元

快訊

中央社／ 台北31日電

中國經濟成長放緩，政府力求加大投資發揮帶動作用。中國國家發改委今天表示，明年「兩重」建設專案清單和中央預算內投資計畫計約人民幣2950億元（約新台幣1.3兆元）。

中國國家發展改革委今天召開記者會。

中國國家發展改革委政策研究室副主任李超於會上表示，國家發展改革委組織近日提前下達2026年「兩重」（國家重大戰略實施和重點領域安全能力）建設專案清單和中央預算內投資計畫計約2950億元，加快各類資金撥付和使用節奏。

據澎湃新聞、財聯社31日報導，在「兩重」建設方面，將安排約2200億元支持城市地下管網、高標準農田、三北工程、有效降低全社會物流成本等領域281個項目，突出「兩重」建設的戰略性、前瞻性、全域性。

在中央預算內投資計畫部分，聚焦需要集中力量、持續投入與補短板、調結構、惠民生的公共領域，安排約750億元，支持城市更新、水利、生態保護修復、污染治理、節能減碳等方面673個專案，發揮政府投資引導帶動作用。

李超強調建設全國統一大市場的重要性。他說，將把有利於全國統一大市場建設的各項制度、規則建立起來，擬將推出妨礙建設全國統一大市場的事項清單，完善行政處罰等領域行政裁量權基準制度，加強法治保障。

李超提到，發改委近期批覆或核准廣州新機場、新建湛江至海口跨海輪渡及相關線路工程等交通設施、四川大渡河丹巴水電站等能源設施與其他等多項建設工程，總投資金額逾4000億元，為「十五五」（第15個5年計畫、2026至2030年）平穩開局提供有力支持。

