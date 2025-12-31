快訊

館長大陸直播賣貨遭指「陸方下令挹注資金」 國台辦回應了

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
網紅「館長」陳之漢今年幾次赴陸，近期在大陸的電商公司上線，開始直播帶貨。圖為今年十月館長到北京訪問。記者陳政錄／攝影
網紅「館長」陳之漢今年幾次赴陸，近期在大陸的電商公司上線，開始直播帶貨。圖為今年十月館長到北京訪問。記者陳政錄／攝影

網紅館長陳之漢今年幾次赴陸後，近期在廈門成立電商公司上線，直播帶貨首秀20分鐘賣出1.7萬單「旺旺大禮包」，不過有媒體報導指控大陸方面下令挹注資金給館長，打造統戰樣版。大陸國台辦發言人張晗31日澄清說，相關的報導是惡意造謠，大陸歡迎包括台灣網紅在內的廣大台灣同胞來大陸交流合作。

國台辦港澳局長、發言人張晗31日主持國台辦例行記者會，就館長遭控有大陸官方背景公司注資合作的話題回應說，相關的報導純屬子虛烏有、惡意造謠、用心險惡。

張晗表示，民間性商業性的活動只要合法合規均受法律保護，大陸電商市場蓬勃發展，潛力巨大，歡迎包括台灣網紅在內的廣大台灣同胞來大陸交流合作，共享發展機遇。

記者會上，張晗還提及，大陸發改委、商務部日前聯合發布，將於2026年2月1日起施行的《鼓勵外商投資產業目錄（2025版）》。她說，新版目錄聚焦科技創新和發展新質生產力，彰顯大陸擴大高水平對外開放的堅定決心，將為台商台企在大陸投資興業、轉型升級提供有力指引，大陸將助力台商台企把握「十五五」規劃制定實施的時代機遇，鼓勵支持兩岸企業深化產業鏈供應鏈合作。

張晗也預告，大陸高校面向港澳台招收研究生工作將於近期啟動，具有《台灣居民來往大陸通行證》和在台灣居住的有效身份證明或《台灣居民居住證》，並具有相應的前置學歷的台灣學生，可於2026年1月4日至11日登錄大陸相關網站。

她還說，「2026年內地（祖國大陸）高校面向港澳台招收研究生考試考點在北京、上海、廣州、香港、澳門等5個考點基礎上新增了福州考點，台灣學生可根據情況進行選擇」。大陸熱烈歡迎廣大台灣學生報考大陸高校，也將繼續為台灣學生在大陸成長成才、實現人生理想創造更好條件。

至於近日兩岸就「宏泰58號」議題再起爭議，大陸懸賞台灣居民簡、陳2人，並指控他們從事走私，操縱「宏泰58號」等船，陸委會抨擊是跨境鎮壓和政治操作。張晗反駁說，民進黨當局對操縱「宏泰58號」從事走私犯罪的團伙絕口不提，卻汙衊大陸「灰色地帶襲擾」。

同時，今天是國台辦今年最後1場例行記者會，張晗預告下場記者會國台辦將總結2025年對台工作，做出2026年展望，她並藉此機會祝台灣同胞新年快樂。

大陸國台辦港澳局長、發言人張晗31日主持2025年國台辦最後1場例行新聞發布會。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦港澳局長、發言人張晗31日主持2025年國台辦最後1場例行新聞發布會。記者陳政錄／攝影

張晗 國台辦 記者會

