安世半導體問題仍未解 陸商務部：應立即糾正錯誤

快訊

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
針對荷蘭經濟大臣卡雷曼斯對安世半導體一事看法，大陸商務部31日回應，荷方對安世半導體企業內部事務的不當行政干預，已導致全球半導體供應鏈危機，呼籲荷方應立即糾正錯誤。（美聯社）
針對荷蘭經濟大臣卡雷曼斯對安世半導體一事看法，大陸商務部31日回應，荷方對安世半導體企業內部事務的不當行政干預，已導致全球半導體供應鏈危機，呼籲荷方應立即糾正錯誤。（美聯社）

荷蘭經濟大臣卡雷曼斯（Vincent Karremans）近日發表對安世半導體一事看法，大陸商務部31日回應，荷方對安世半導體企業內部事務的不當行政干預，已導致全球半導體供應鏈危機，並呼籲荷方應立即糾正錯誤。

大陸商務部31日以「答記者問」形式回應與安世半導體相關的問題。有記者問：近日，荷蘭經濟大臣卡雷曼斯接受荷蘭媒體採訪時稱，對安世半導體採取強硬措施確有必要。請問商務部新聞發言人對此有何評論？

大陸商務部新聞發言人表示，我們注意到你提到的報導。中方已多次強調，荷方對安世半導體企業內部事務的不當行政干預，已導致全球半導體供應鏈危機，荷方必須對此承擔全部責任。

該發言人又稱，令人困惑的是，面對全球業界焦慮和不安，荷方依然無動於衷固執己見，完全沒有展現出對全球半導體產供鏈安全負責任的態度，更沒有任何實質性行動。中方再次呼籲，荷方切勿一意孤行，應立即糾正錯誤，為恢復全球半導體產供鏈的穩定與安全掃清障礙。

路透報導，卡雷曼斯近日接受荷蘭規模最大媒體「電訊報」（De Telegraaf）專訪時談到安世半導體一案時表示，「我不會形容這件事是令人愉快的，但它是必要的。我的決策不會受是否令人愉快所左右。」

半導體 荷蘭 發言人

