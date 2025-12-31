陸12月製造業PMI 50.1% 今年4月以來首次升至擴張區間

大陸國家統計局今發布中國採購經理指數（PMI）。12月製造業PMI為50.1%，比上月上升0.9個百分點，升至擴張間；非製造業商務活動指數為50.2%，比上月上升0.7個百分點，非製造業景氣水平改善；綜合PMI產出指數為50.7%。專家預估，明年製造業PMI指數多數時間會運行在50%以下的收縮區間。

路透指出，製造業PMI意外回收，終結連續8個月的下滑，讓政策制定者在全力衝刺年度經濟成長目標之際，獲得些許信心。

大陸國家統計局服務業調查中心首席統計師霍麗慧解讀，三大指數均升至擴張區間，大陸經濟景氣水平總體回升。

製造業PMI方面，生產指數和新訂單指數為51.7%和50.8%，比上月上升1.7個和1.6個百分點。新訂單指數下半年以來首次升至臨界點以上，製造業產需兩端均較上月明顯擴張。

大型企業PMI重返擴張區間。大型企業PMI為50.8%，比上月上升1.5個百分點，升至臨界點以上；中型企業PMI為49.8%，比上月上升0.9個百分點；小型企業PMI為48.6%，比上月下降0.5個百分點。

重點產業PMI均高於上月。高技術製造業PMI為52.5%，比上月上升2.4個百分點；裝備製造業和消費品行業PMI為50.4%，分別比上月上升0.6個和1.0個百分點，雙雙升至擴張區間。高耗能行業PMI為48.9%，比上月上升0.5個百分點。

非製造業商務活動指數方面，服務業景氣度小幅回升，不過零售、餐飲等產業商務活動指數均位於收縮區間；建築業商務活動指數為52.8%，比上月上升3.2個百分點，受部分南方省份近期氣溫偏高，以及兩節臨近企業搶抓施工進度等因素影響，

界面新聞報導，東方金誠首席宏觀分析師王青分析，9月末、10月初推出「兩個5000億」穩增長政策，人民幣5000億新型政策性金融工具已在10月投放完畢，會在12月對基建投資和製造業投資形成一定拉動；年底前人民幣5000億專項債加發完畢，也會補充地方財力，為項目建設提供人民幣2000億新增資金。這些都對12月製造業景氣度帶來支撐。

展望後期製造業走勢，經濟學人智庫高級經濟學家徐天辰表示，受財政、信貸政策追求「開門紅」以及出口持續韌性拉動，一季度PMI有望繼續保持較高景氣度。

王青預估，2026年宏觀經濟將繼續面臨「供強需求」格局，製造業PMI指數多數時間會運行在50%以下的收縮區間，整體情況與2025年類似。

他指出，四個因素會對製造業PMI指數走勢有重要影響。一是明年更加積極的財政政策會擴大財政支出盤子，大力提振消費，推動投資止跌回穩；二是近期晶片、新能源汽車、工業機器人等高技術製造業PMI指數持續處於擴張區間，預計將在2026年延續；三是伴隨美國高關稅對全球貿易和大陸出口影響的進一步顯現；四是明年房地產支持政策會在供需兩端加碼，緩解樓市調整壓力，2026年房地產市場大概率還會處在調整狀態。