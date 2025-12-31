長鑫科技科創板IPO獲受理 擬募資1,232億元

大陸記憶體晶片產業在資本市場邁出關鍵一步。30日晚間，大陸記憶體晶片製造商長鑫科技集團股份有限公司科創板IPO申請正式獲上交所受理，融資金額達人民幣295億元（合約新台幣1,232億元）。本次募集資金投資項目旨在實現生產線的技術改造升級、加快DRAM產能建設、完善產業鏈布局。

根據招股書，本次發行的募集資金扣除發行費用後，將用於「存儲器晶圓製造量產線技術升級改造項目」、「DRAM存儲器技術升級項目」、「動態隨機存取存儲器前瞻技術研究與開發項目」，擬使用募集資金金額分別為75億元、130億元、90億元（人民幣，下同）。

長鑫科技指出，公司產能規模已位居中國第一、全球第四，但距離DRAM產業前三家國際大廠仍有一定差距，且產能規模亦遠低於大陸龐大的市場需求。隨著本次上市募集資金建設項目的穩步推進，公司將加速工藝升級，從而實現更低的單位成本，更強的市場競爭力及盈利能力。

財聯社指出，目前全球DRAM記憶體需求緊張，瑞銀、摩根大通、野村證券等國際投行曾預測，DRAM短缺將持續至2027年。三星、SK海力士、美光於今年下半年紛紛給出擴產計劃。大陸方面，今年11月，德明利公告稱，計劃募資不超32億元，用於固態硬盤、內存產品（DRAM）擴產項目等。

根據招股書，長鑫科技2025年預計實現淨利潤20億元至35億元，歸屬母公司淨利為-16億元至-6億元。中信證券研報表示，長鑫科技2025年第四季度利潤超預期，同時加速迭代追趕全球先進水平，未來長鑫上市有望持續拉動擴產，設備國產化率有望逐步提升，建議重點關注長鑫關聯晶片公司，配套設備、邏輯代工、封測等產業鏈受益標的。

東方證券判斷，長鑫科技DRAM市佔率仍然較低，記憶體供不應求持續，同時海外記憶體大廠在通用記憶體方面的擴產進度可能有限，為DRAM擴產、提升份額帶來歷史性機遇。該機構認為，未來推進融資後有望實現較大的擴產體量，產業鏈上下游有望深度受益。

根據Omdia數據，按出貨量統計，長鑫科技已成為中國第一、全球第四的DRAM廠商。產品覆蓋DDR4、DDR5、LPDDR4X、LPDDR5/5X等主流系列，廣泛應用於服務器、移動設備、個人電腦、智能汽車等領域。