精博台商專欄／KYC 死結 台商境外公司挑戰

經濟日報／ 龔峻立（精博國際顧問總經理 ）

近年來，各個境外公司註冊地在國際壓力下，陸續要求境外公司辦理年度申報作業及強化盡職審查義務。各地制度乍看之下差異不大，但對於架構複雜或股東關係緊張的台商企業而言，執行層面的差別卻可能成為企業營運上的重大挑戰。這也突顯出，不同註冊地之間的差異，不再如過往般難以察覺。

其中一項挑戰，來自潛藏的「KYC Deadlock」（盡職審查死結）風險。此類風險往往不會在成立境外公司初期顯現，而是在資產規模增加、利益關係日益複雜後逐步浮現。當境外公司內部出現股權或利益爭議時，其中一方股東可能透過「刻意拒絕或延宕提供盡職審查資料」，作為與其他股東談判的籌碼，進而使公司整體KYC流程陷入停滯。執行盡職審查的單位，例如銀行或註冊代理人，一旦因無法取得完整資料而無法完成審查，便須依規定中止客戶關係；對銀行而言，可能導致帳戶遭到凍結或關閉；對註冊代理人而言，則可能被迫辭任其職務。

由於此類危機多發生於「已具備資產、成立已久」的境外公司，單純採取「關閉舊公司、另設新公司」的方式，並非理想解決方法，因為資產重整與轉移本身即伴隨高昂的時間成本與稅務成本。在此情況下「遷冊」可作為可行的因應選項之一。「遷冊」係指將法人實體的註冊地移轉至另一註冊地的機制，過程中無須進行公司清算，法人主體得以延續。

遷冊的核心價值，在於為境外公司預留選擇。面對持續演變的國際法規環境，「KYC Deadlock」是合規浪潮下的產物，台商企業應及早理解遷冊制度，以在必要時，審慎衡量遷冊及其他替代方案的適用性。

