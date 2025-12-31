快訊

陸股封關 上證再攻4,000點

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸股市今（31）日迎來2025年最後一個交易日，封關表現備受關注。

近期上證指數連續九個交易日收紅，市場情緒明顯回暖，昨（30）日雖開低，但盤中震盪走高，最高見到3,979點，封關日能否重新站上4,000點大關，成為市場焦點。

有機構認為，A股跨年行情已啟動，並對封關表現持相對樂觀態度，稱明年春季躁動行情有望提前。

中信建投近日發出最新研報提到，海外AI股（股價）調整告一段落、美國戰略重心西遷，海外流動性與風險環境改善，加上「十五五」產業政策密集發布，投資者預期升溫，成為推動跨年行情的重要因素。

中信建投研報還提到，近期市場預期改善，推動跨年行情啟動。中期產業配置方面，建議關注具景氣催化的有色金屬與AI算力，市場熱點以商業航天為主，次要主線包括海南自貿區、可控核融合與人形機器人。

從全年表現來看，截至12月30日上證指數收盤報3,965點，全年累計上漲約702點，漲幅約21.5%，有望連續第二年漲幅達到兩位數。

財信證券指，歷經數月震盪整理後，市場獲利盤已充分換手，萬得全A指數突破均線、成交額放大，符合「春季躁動」行情啟動特徵，指數短期有望延續升勢。東莞證券則分析，歲末年初市場進入資訊稀疏窗口期，短期仍需留意技術面波動，不過人民幣近期適度升值，整體對A股形成正面影響。

