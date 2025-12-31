快訊

曹西平未婚原因曝光！狄鶯直球問「你是GAY嗎」暗戀她長達30年

陸以舊換新加碼 買手機、AR 眼鏡補貼15%

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸發改委及財政部已向地方提前下達2026年第一批人民幣625億元超長期特別國債支持消費品以舊換新資金計畫。（路透）
大陸發改委及財政部已向地方提前下達2026年第一批人民幣625億元超長期特別國債支持消費品以舊換新資金計畫。（路透）

大陸發改委及財政部已向地方提前下達2026年第一批人民幣625億元超長期特別國債支持消費品以舊換新資金計畫，同時對「兩新」政策（大型設備更新、消費品以舊換新）進行優化，除繼續支持汽車、家電、數位產品的補貼，並且增加智慧眼鏡和智慧家居產品的購新補貼。

其中，支持家電以舊換新方面。個人消費者購買冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦、熱水器等六類家電中一級能效或水效標準的產品，按產品銷售價格的15%給予補貼，每位消費者每類產品可補貼一件，每件補貼不超過人民幣1,500元。

支持數位和智慧產品購新方面。個人消費者購買手機、平板、智慧手表手環、智慧眼鏡等四類產品（單件銷售價格不超過人民幣6,000元），按產品銷售價格的15%給予補貼，每位消費者每類產品可補貼一件，每件補貼不超過人民幣500元。支援智慧家居產品（含適老化家居產品）購新補貼，具體補貼品類、補貼標準由地方結合實際自主合理制定。

新政持續支持汽車報廢更新。個人消費者報廢登記在本人名下的乘用車，並購買納入「減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄」的新能源乘用車或2.0升及以下排量燃油乘用車的，給予汽車報廢更新補貼支持，購買新能源乘用車補貼車價的12%（最高不超過人民幣2萬元）、購買2.0升及以下排量燃油乘用車補貼車價的10%（最高不超過人民幣1.5萬元）。

個人消費者轉讓登記在本人名下的乘用車，並購買納入「減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄」的新能源乘用車或2.0升及以下排量燃油乘用車的，給予汽車置換更新補貼支持，購買新能源乘用車補貼車價的8%（最高不超過人民幣1.5萬元）、購買2.0升及以下排量燃油乘用車補貼車價的6%（最高不超過人民幣1.3萬元）。

人民幣 消費者 能源

延伸閱讀

台北車展／今年車展最強新車陣容 寶嘉聯合祭出4大品牌、9 輛全新車款

LG新能源再丟電池大單 總損失達去年逾半營業額

Foxtron Bria公布正式價格！三車型可選、首發限定價89.9萬元起

燃油Jaguar再見！最後一輛F-Pace SVR正式下線，為品牌燃油車劃下句點

相關新聞

陸汽車全球銷量超越日本躍第一 內銷占7成

日經中文網報導，二○二五年，大陸車企的全球新車銷量將首次躍居第一，廿多年來一直保持第一的日本汽車降至第二名。這是大陸在二...

華為輪值董座孟晚舟新年致詞 明年戰場聚焦三領域

華為輪值董事長孟晚舟昨（30）日發布新年致詞時表示，智慧化變革浪潮奔湧，這是華為面臨的長期戰略機遇，智能時代的新征程已經...

陸衛星通信建設 進加速跑模式

2025年，全球衛星通信產業迎來新一輪擴張周期，中國衛星通信建設全面邁入加速跑模式。中國電子信息產業發展研究院旗下賽迪顧...

北京甲級寫字樓 空置率持續回落

房地產服務及諮詢顧問公司戴德梁行29日發布2025年四季度北京寫字樓零售市場報告顯示，四季度北京甲級寫字樓空置率持續回落...

廣東經營主體增648萬戶

廣東省市場監督管理局表示，「十四五」期間，廣東省經營主體淨增長648.6萬戶，其中企業淨增311.3萬戶，個體工商戶淨增...

東莞穩住外貿大市地位

東莞市商務局黨組書記何俊聰29日在廣州表示，「十四五」期間，東莞外貿進出口總額年均保持在1.3萬億元（人民幣，下同）以上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。