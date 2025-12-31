在岸人民幣飛越7大關
人民幣近日強勢升值，繼離岸人民幣對美元在耶誕假期升破7關口後，在岸人民幣昨（30）日也升破7關口，是自2023年5月16日來兩年半新高。
人行今年降息幅度遠小於市場預期，讓年初預估中國大陸會大幅降息，並引導人民幣貶值的預測大翻車。
機構指出，近期人民幣主要受美元走弱、年末結匯需求及政策引導等影響，明年人民幣可能進一步升值。
華爾街各機構原先預期，中國大陸面對美國總統川普重返白宮後更強硬的貿易政策，會大幅降息、讓人民幣貶值。
然而在岸價4月來從7.3元附近一路攀升，30日一度強升0.3%，報6.9878元，今年來累計升值4.3%。
值得注意的是，雖然人民幣兌美元升破7，但人民幣今年來對中國許多其他貿易夥伴的貨幣都是貶值。
