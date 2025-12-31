陸汽車銷量躍全球第一 首度超越日本 低價促銷是主因

大陸汽車出口2023年首次超越日本，位居全球第一後，日媒預測大陸汽車今(2025)年全球銷量計達到約2,700萬輛，年增17%，首次占據全球新車銷量榜首，並將連續20多年穩居第一的日本汽車品牌擠下寶座。

不過為了對抗價格競爭力較高的大陸企業，各國將在關稅和新標準方面設置壁壘。在全球貿易摩擦加劇，保護本國企業的保護主義有可能加強。

此銷量由日經新聞根據2025年1到11月各企業發布的數據和標普全球汽車（S&P Global Mobility）的數據統計，包括商用車，以及本國市場和出口等海外市場的銷售。

大陸汽車的全球銷量預計2025年年增17%，增至約2,700萬輛。在占大陸車企銷量約七成的本土市場，由於大陸政府公布支持純電動汽車（EV）和插電式混合動力車（PHV）普及的政策，2025年乘用車中新能源汽車所占的比率目前接近六成。

日本車企在2025年合計銷量約為2,500萬輛，與上年持平，失去首位寶座。過去全球汽車銷售由美國和日本展開競爭。在頂峰時期的2018年，日本銷量增至近3,000萬輛。2022年日本車的全球銷量還超越大陸800萬輛，但短短三年就被大陸超越。

另一方面，大陸境內的供應過剩增強，促使電動車龍頭比亞迪（BYD），與其他車廠大打價格戰。中國汽車工業協會的統計顯示，新能源乘用車1到11月銷售以「人民幣10萬到15萬元」最多，占整體的23%。

由於境內競爭環境惡化，大陸車商將境內剩餘的EV銷售到海外市場的情況增加。以往均由日本車占據壓倒性優勢的東協（ASEAN），2025年大陸汽車在當地銷量大幅增長49%，增至約50萬輛。豐田泰國公司表示，截至11月泰國新車銷量中日本車所占的比率為69%，與五年前的約九成相比急劇減少。

而在歐洲，預計2025年大陸車將增長7%，至約230萬輛。歐盟（EU）對大陸EV加徵關稅，但對象外的PHV出口比重正在迅速提高。2025年在非洲增長32%，達23萬輛；2025年中南美增長33%，達54萬輛。大陸車在新興市場國家也穩步擴大銷量。

美國和加拿大對大陸EV徵收100%以上的關稅。歐盟也對大陸EV徵收最多45.3%的關稅。另外，還設置了小型EV標準，比普通EV相比放寬技術要求，促進歐洲企業在區域內生產，進一步加強牽制。