中芯出手整合內部事業

大陸晶圓代工一哥中芯國際宣布兩項內部事業整合大動作，除向國家積體電路基金（大基金）一期等五名中芯北方股東發行股份，購買所持有的中芯北方49%股權，交易價格人民幣406億元（新台幣1.3兆元）；此外，為了先進製程平台營運主體中芯南方增資擴股，與包括大基金三期在內的多名資方訂立新合資合約。

交易完成後，中芯國際將持有中芯北方100%股權，中芯北方將成為上市公司的全資子公司。交易前，中芯北方主要為客戶提供不同製程平台的12吋積體電路晶圓代工及配套服務。中芯北方現擁有一條12吋半導體晶圓產線，2016年起投產，主要技術為65奈米到24奈米的成熟製程平台。

中芯國際還公告稱，中芯控股與大基金一期、大基金二期等訂立新合資合約及新增資擴股協議，將引入大基金三期、先導積體電路基金等作為中芯南方新的投資方，中芯南方註冊資本將由65億美元增加至100.773億美元。

中芯控股、大基金一期、大基金二期、大基金三期、上海積體電路基金、上海積體電路基金二期、泰新鼎吉、先導積體電路基金，將分別持有中芯南方41.5%、9.3%、14.8%、8.3%、7.9%、11.2%、5.5%及1.0%股權。

據中芯國際在科創板上市提交的招股書顯示，中芯南方成立於2016 年12月，是先進技術及製程產線的營運主體，提供14奈米FinFET及以下的技術製程。