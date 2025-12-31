快訊

曹西平未婚原因曝光！狄鶯直球問「你是GAY嗎」暗戀她長達30年

聽新聞
0:00 / 0:00

華為輪值董座孟晚舟新年致詞 明年戰場聚焦三領域

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
2026年主戰場在AI資料中心、液冷超快充以及鴻蒙作業系統生態等領域。 路透
2026年主戰場在AI資料中心、液冷超快充以及鴻蒙作業系統生態等領域。 路透

華為輪值董事長孟晚舟昨（30）日發布新年致詞時表示，智慧化變革浪潮奔湧，這是華為面臨的長期戰略機遇，智能時代的新征程已經開啟，2026年主戰場在AI資料中心、液冷超快充以及鴻蒙作業系統生態等領域。

澎湃新聞報導，孟晚舟昨（30）日發出「追風趕月莫停留，平蕪盡處是春山」的新年致詞指出，AI技術正加速與行業知識融合，從單點效率提升轉向對企業核心業務的系統性價值重構，這場轉變不僅是技術的反覆迭代，更是從組織架構、業務流程到企業文化的一次深刻變革。

她提到華為2026年的「主戰場」分別是強化行業垂直作戰，發揮「大雜燴」優勢，深耕行業，使能千行百業智慧化轉型；構建開源開放的鯤鵬（專注於通用計算領域）、昇騰（專注於人工智慧領域）生態，使能夥伴開發滿足各行各業需求的產品，推動集群與超節點技術普惠，構築堅實的AI算力底座。

她說，在計算生態方面，鯤鵬已發展6,800多家合作夥伴、380萬開發者，openEuler系作業系統累計裝機量超過1,600萬套；昇騰已發展3,000多家合作夥伴、400萬開發者，Atlas 900超節點規模服務於互聯網、金融、運營商、電力等行業，共同構牢算力根基。

在鴻蒙生態方面，華為HarmonyOS 6擁有系統級智慧能力，如AI一鍵成片、小藝深度研究、小藝幫幫忙等。基於鴻蒙智慧體框架，首批80+鴻蒙應用智慧體已經上線，「超級助理」小藝更能幹，不僅懂16種方言，還能輕鬆做深度研究、一句話修圖  。

孟晚舟表示，華為數位能源在智慧充電網路領域打造新型電動出行能源基礎設施。面向乘用車，「1秒1公里」的華為超充帶來「快、靜、輕、安全」的充電體驗。面向商用車，「15分鐘級」華為兆瓦超充達成業界首個全液冷兆瓦級2,400A持續穩定輸出解決方案，實現重卡兆瓦「充電5分鐘，行駛百公里」，全液冷高品質設計助力電動重卡開啟全電物流新時代。

孟晚舟強調，2026年鴻蒙智行和乾崑智駕助力車企規模上量，打造安全舒適的駕乘體驗；重構AI資料中心，讓每瓦特產出更多Tokens；液冷超快充，讓有路的地方就有高品質的充電體驗。

此外，華為最新旗艦智慧手機Mate 80系列銷售成績火爆，雖在今年11月28日才正式開售，但據協力廠商統計數據顯示，截止2025年第51周末（12月21日），華為Mate 80系列的銷量已達123.49萬支，平均每天銷量在5萬支以上。

從具體型號銷售情況來看，華為Mate 80系列中賣的最好的是人民幣5,499元的Mate 80標準版當中的16+512GB版本，其銷量近乎五倍於人民幣4,699元的12GB+256GB 版本。得益於Mate 80系列的出色表現，推動華為連續兩周拿下中國大陸智慧手機市場銷量市占第一。

孟晚舟 電動 規模

延伸閱讀

字節跳動砸400億 大手筆買華為昇騰晶片

華為全球懸賞300萬元 盼解AI資料儲存難題

含華為、寒武紀！陸首次將國產人工智慧晶片納入官方採購清單

歐洲監管趨嚴！華為法國工廠完工空置 傳考慮出售

相關新聞

陸汽車全球銷量超越日本躍第一 內銷占7成

日經中文網報導，二○二五年，大陸車企的全球新車銷量將首次躍居第一，廿多年來一直保持第一的日本汽車降至第二名。這是大陸在二...

華為輪值董座孟晚舟新年致詞 明年戰場聚焦三領域

華為輪值董事長孟晚舟昨（30）日發布新年致詞時表示，智慧化變革浪潮奔湧，這是華為面臨的長期戰略機遇，智能時代的新征程已經...

陸衛星通信建設 進加速跑模式

2025年，全球衛星通信產業迎來新一輪擴張周期，中國衛星通信建設全面邁入加速跑模式。中國電子信息產業發展研究院旗下賽迪顧...

北京甲級寫字樓 空置率持續回落

房地產服務及諮詢顧問公司戴德梁行29日發布2025年四季度北京寫字樓零售市場報告顯示，四季度北京甲級寫字樓空置率持續回落...

廣東經營主體增648萬戶

廣東省市場監督管理局表示，「十四五」期間，廣東省經營主體淨增長648.6萬戶，其中企業淨增311.3萬戶，個體工商戶淨增...

東莞穩住外貿大市地位

東莞市商務局黨組書記何俊聰29日在廣州表示，「十四五」期間，東莞外貿進出口總額年均保持在1.3萬億元（人民幣，下同）以上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。