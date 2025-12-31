華為輪值董座孟晚舟新年致詞 明年戰場聚焦三領域

華為輪值董事長孟晚舟昨（30）日發布新年致詞時表示，智慧化變革浪潮奔湧，這是華為面臨的長期戰略機遇，智能時代的新征程已經開啟，2026年主戰場在AI資料中心、液冷超快充以及鴻蒙作業系統生態等領域。

澎湃新聞報導，孟晚舟昨（30）日發出「追風趕月莫停留，平蕪盡處是春山」的新年致詞指出，AI技術正加速與行業知識融合，從單點效率提升轉向對企業核心業務的系統性價值重構，這場轉變不僅是技術的反覆迭代，更是從組織架構、業務流程到企業文化的一次深刻變革。

她提到華為2026年的「主戰場」分別是強化行業垂直作戰，發揮「大雜燴」優勢，深耕行業，使能千行百業智慧化轉型；構建開源開放的鯤鵬（專注於通用計算領域）、昇騰（專注於人工智慧領域）生態，使能夥伴開發滿足各行各業需求的產品，推動集群與超節點技術普惠，構築堅實的AI算力底座。

她說，在計算生態方面，鯤鵬已發展6,800多家合作夥伴、380萬開發者，openEuler系作業系統累計裝機量超過1,600萬套；昇騰已發展3,000多家合作夥伴、400萬開發者，Atlas 900超節點規模服務於互聯網、金融、運營商、電力等行業，共同構牢算力根基。

在鴻蒙生態方面，華為HarmonyOS 6擁有系統級智慧能力，如AI一鍵成片、小藝深度研究、小藝幫幫忙等。基於鴻蒙智慧體框架，首批80+鴻蒙應用智慧體已經上線，「超級助理」小藝更能幹，不僅懂16種方言，還能輕鬆做深度研究、一句話修圖 。

孟晚舟表示，華為數位能源在智慧充電網路領域打造新型電動出行能源基礎設施。面向乘用車，「1秒1公里」的華為超充帶來「快、靜、輕、安全」的充電體驗。面向商用車，「15分鐘級」華為兆瓦超充達成業界首個全液冷兆瓦級2,400A持續穩定輸出解決方案，實現重卡兆瓦「充電5分鐘，行駛百公里」，全液冷高品質設計助力電動重卡開啟全電物流新時代。

孟晚舟強調，2026年鴻蒙智行和乾崑智駕助力車企規模上量，打造安全舒適的駕乘體驗；重構AI資料中心，讓每瓦特產出更多Tokens；液冷超快充，讓有路的地方就有高品質的充電體驗。

此外，華為最新旗艦智慧手機Mate 80系列銷售成績火爆，雖在今年11月28日才正式開售，但據協力廠商統計數據顯示，截止2025年第51周末（12月21日），華為Mate 80系列的銷量已達123.49萬支，平均每天銷量在5萬支以上。

從具體型號銷售情況來看，華為Mate 80系列中賣的最好的是人民幣5,499元的Mate 80標準版當中的16+512GB版本，其銷量近乎五倍於人民幣4,699元的12GB+256GB 版本。得益於Mate 80系列的出色表現，推動華為連續兩周拿下中國大陸智慧手機市場銷量市占第一。