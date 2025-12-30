京東方提前點亮首條8.6代AMOLED生產線 韓媒：2026年5月率先OLED量產

京東方首條大陸8.6代AMOLED生產線，30日於四川成都提前5個月點亮。京東方首席執行官馮強表示，首款產品點亮，代表京東方在中尺寸OLED 技術研發、工藝調試與量產準備方面率先取得關鍵性突破，專案進入量產衝刺的關鍵階段，將以「打造全球最具競爭力的8.6代OLED生產線」為目標，解決技術難題，建立競爭壁壘，為2026年項目成功量產奠定基礎。

韓媒ETNews報導，京東方將在2026年5月率先實現8.6代（G8.6）OLED生產線的量產。在智慧手機和筆記型電腦顯示面板市場競爭愈發激烈的背景下，京東方的這一進展可能會對全球OLED行業格局產生深遠影響。

報導指出，京東方計畫從2026年5月開始，在位於成都高新區的8.6代工廠啟動量產，首波產品為14吋IT OLED面板，將供應給華碩和宏碁用於筆記本，早於京東方今年11月在投資者活動中向投資者透露的規劃。此外，京東方並尋求以該產線製造智慧手機用顯示面板。

G8.6 OLED生產線擁有更大的基板面積，可降低單位面積生產成本，尤其有利於IT OLED面板的製造，除LG Display以外的全球主要OLED廠商均正在該領域進行投資。目前京東方和三星顯示的G8.6 OLED生產線建設進度相對更快，三星顯示的量產時間點預計在明年第2季末至第3季。

成都商報報導，京東方投建的大陸首條8.6代AMOLED生產線，總投資人民幣630億元，是四川省迄今投資體量最大的單體工業專案，設計產能每月3.2萬片玻璃基板（尺寸2290mm×2620mm），主要生產筆記型電腦、平板電腦等智慧終端機高階觸控OLED顯示螢幕。

目前，京東方已在成都、重慶、綿陽投建了三條第6代柔性AMOLED生產線，累計OLED顯示幕出貨量超過5億片。隨著京東方大陸首條8.6代AMOLED生產線的點亮及明年量產，未來將運行4條AMOLED生產線，持續鞏固京東方OLED產能及生產工藝的領先優勢。