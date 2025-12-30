患漸凍症逾6年！京東前副總裁蔡磊自揭「接近終末期」 失聲前一席話曝光

京東前副總裁蔡磊確診漸凍症超過6年，周二（30日），他通過媒體發布了一段影片，記錄了自己「失聲」前說的一段話。他證實，自己的病情接近終末期，「五體癱軟，無法言語」。

在影片中，蔡磊稱「當時我們都希望不要有播放的一天」，因為這意味著他已經無法說話。在社交平台上，蔡磊轉發並配文道：「這是去年拍攝但本希望塵封的影片，那時候還可以說話，面部，嘴巴，下巴，牙床還沒有萎縮塌陷變形。」

目前，蔡磊只能依靠眼控儀與外界交流，系統會通過捕捉眼球運動來操作電腦，實現打字、瀏覽網頁、處理文檔等基本辦公功能。他證實，自己的漸凍症病情已經進入晚期，接近終末期。儘管身體受限，日夜時刻經受著常人無法想象的痛苦，但他還在滿負荷地工作，並將不遺餘力地與社會各界一起，與漸凍症抗爭到生命最後一刻。

他為病友們加油打氣，稱說這幾年漸凍症應該就有重大突破性的跨越，請大家多關注科研與合作，那是疑難病人的生命希望。

此前12月3日，蔡磊受訪時曾表示，他目前五體癱軟，無法言語，壓痛、口水、嗆咳、吞咽、憋氣每天都在折磨著自己。隨著病情發展，目前，他的腰背部肌肉萎縮，導致難以坐立，通常連續工作一至兩小時便會感到腰部疼痛，需由他人攙扶站起，並拍打按摩以緩解。此外，其呼吸功能亦進一步減弱，夜間需佩戴呼吸機輔助呼吸。

當被問及是否遺憾時，蔡磊答道：「不怕死亡，最差也是為所有病人奉獻自己。」

文章授權轉載自《香港01》