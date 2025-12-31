東莞穩住外貿大市地位
東莞市商務局黨組書記何俊聰29日在廣州表示，「十四五」期間，東莞外貿進出口總額年均保持在1.3萬億元（人民幣，下同）以上。從總量看，東莞穩住了「外貿大市」的地位。
中新社報導，在廣東省政府舉辦的東莞專場新聞發布會上，何俊聰表示，2025年1月至11月，東莞市進出口14361.9億元，同比增長14.3%，規模穩居中國第五、廣東省第二，領跑省內外重點外貿大市，預計全年進出口規模將創歷史新高。
從結構看，東莞外貿實現了質的新躍升。2025年1月至11月，東莞高新技術產品出口3381.1億元，同比增長17.2%；電子元件出口1542.3億元，同比增長12.4%，佔全市出口比重17.5%，較2020年同期提升8個百分點，產品結構不斷優化提升；同時，以電動汽車、鋰電池、光伏產品為代表的「新三樣」出口增長迅猛，成為新的外貿增長點。
「十四五」期間，東莞有進出口實績的企業數量增加近萬家，特別是民營企業作為外貿「主力軍」的地位更加鞏固，占比超過60%。2025年1月至11月，全市民營企業進出口9000億元，占全市進出口的62.7%，同比增長20.9%。
東莞市委常委、常務副市長曾堅朋表示，東莞生產了全球近1/4的智能手機、1/5的毛衣、1/4的動漫衍生品和中國近85%的潮玩。
