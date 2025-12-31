廣東經營主體增648萬戶

廣東省市場監督管理局表示，「十四五」期間，廣東省經營主體淨增長648.6萬戶，其中企業淨增311.3萬戶，個體工商戶淨增336.7萬戶，期末實有經營主體2033.5萬戶。

中新社報導，廣東省市場監督管理局「十四五」高質量發展成效新聞發布會日前在廣州舉行，該局副局長郭宇華介紹，「十四五」期間，廣東經營主體總量、企業戶數、私營企業戶數、外商投資企業戶數等指標持續穩居全國第一，企業和個體工商戶分別躍上900萬戶和1000萬戶大關。

「十四五」期間，廣東市場監管部門加強與港澳在食品安全、公平競爭、標準、消費者權益保障、知識產權、質量認證等方面的交流合作，打造了「灣區標準」、「灣區認證」等一批具有市場監管特色和灣區特色的「軟聯通」品牌。

郭宇華表示，在粵港澳大灣區營商環境優化方面，廣東創新推進「灣區註冊」，試點「跨境通辦、一地兩注」、「深港通註冊易」、「深澳通註冊易」等企業登記註冊創新舉措，便利港澳投資者在大灣區投資興業。