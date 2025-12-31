陸衛星通信建設 進加速跑模式

2025年，全球衛星通信產業迎來新一輪擴張周期，中國衛星通信建設全面邁入加速跑模式。中國電子信息產業發展研究院旗下賽迪顧問29日發布系列2026年IT趨勢研究。其中對2026年衛星通信發展趨勢的分析顯示，2025年全球軌道級火箭發射次數超300次，中國86次發射占比26%，僅次於美國的63%，展現出強勁的航天發射能力。在投資領域，中國衛星通信投資額全球占比達21%。

中新社報導，中國衛星通信的產業政策環境持續向好。2025年以來，中國工信部等部門密集出台多項政策，從應急通信、業務准入、商用試驗等多維度為產業發展保駕護航。該研究認為，中國衛星通信產業鏈協同優勢凸顯。衛星製造與發射領域，商業航天創新突破批量化生產和低成本發射；星座組網方面，「國家隊」主導兩大星座引領系統構建；地面設備方面，企業推動技術攻關；衛星運營和服務方面，運營商主持手機直連衛星服務。

賽迪顧問通信產業研究中心資深分析師徐暢認為，中國衛星通信產業將全面邁入規模化建設與大眾化應用的快車道，呈現「天地融合、多鏈協同」的蓬勃態勢。

展望2026年，徐暢認為，星地融合加速推進，低軌衛星星座與地面5G-A/6G網絡將協同部署；終端設備直連衛星服務迎來大眾普惠，「手機、汽車+衛星」模式持續創新，用戶規模快速增長；區域發展將形成「央地協同，雙核引領，多極聯動」新格局，北京、上海作為核心引領區域，粵港澳大灣區、西部地區、海南等多點協同發力；低軌衛星互聯網與衛星物聯網跨入規模化商用新階段，在航空航海、跨國物流、偏遠地區通信等場景廣泛應用。