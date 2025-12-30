快訊

大陸2026年消費品補貼政策出爐 買AR眼鏡也有補貼

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導

大陸發改委及財政部兩部門已向地方提前下達2026年第一批625億元人民幣超長期特別國債支持消費品以舊換新資金計劃，同時對「兩新」政策（大型設備更新、消費品以舊換新）進行優化，除了繼續支持汽車、家電、數碼產品的補貼，並且增加了智慧眼鏡和智慧家居產品（含適老化家居產品）的購新補貼。

大陸發改委在官網發布2026年實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策通知，明確了2026年「兩新」政策的支持範圍和補貼標準。

在設備更新方面，具體來看，總體延續2025年支持範圍，在民生領域增加老舊小區加裝電梯、養老機構設備更新，在安全領域增加消防救援、檢驗檢測設備更新，在消費基礎設施領域增加商業綜合體、購物中心、百貨店、大型超市等線下消費商業設施的設備更新。

大陸國家信息中心經濟預測部宏觀經濟研究室副主任鄒蘊涵表示，2026年的消費品以舊換新政策重在產品向新，新增了智慧產品的補貼，消費者在購買比如AR眼鏡之類的智慧化產品時，也可以享受消費品以舊換新的補貼，這種是將AI等新的產品進一步加快推向普通群眾生活，讓高品質智能化的產品更好地走進日常生活。

大陸發改委強調，通知明確汽車報廢更新、汽車置換更新、六類家電以舊換新，以及四類數碼和智能產品購新，在大陸全國範圍執行統一的補貼標準。新華社報導稱，2026年消費品以舊換新將進一步集中資源，著力提升覆蓋人群廣、帶動效應強的重點消費品「得補率」。

眼鏡 規模 消費者 購物

