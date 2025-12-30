二手LABUBU已跌破原價！泡泡瑪特股價大跌 投資者情緒受挫

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
Labubu價格再傳崩盤，部分常規款甚至跌破原價。路透資料照片
在二手拉布布價格已經跌破原價後，泡泡瑪特公司股價星期二（12月30日）出現三周來最大跌幅，顯示投資者情緒受挫。

這家在香港上市的公司股價一度下跌6.2%，成為MSCI亞太指數中表現最差的個股之一。此前有報導稱，隨著拉布布玩偶在二手市場價格波動顯示需求走弱，一些「黃牛」已暫停購買拉布布。

大陸科技媒體「快科技」報導，曾經在二手市場溢價數倍的拉布布玩偶，現在價格已經大幅跳水。2025年12月，原價594元（人民幣，約2673元新台幣）一盒的拉布布坐坐派對搪膠毛絨系列，二手平台均價已從1478元回落到632元左右；部分原價99元的單隻款式已經跌破原價，最低只賣到82元。

玩具轉售平台「千島」數據顯示，迷你拉布布全套或「Big Into Energy」系列的平均成交價，已跌破官方零售價。

相關報導對泡泡瑪特的投資者信心構成最新打擊。彭博社引述光大證券國際有限公司的證券策略師伍禮賢（Kenny Ng）分析說，在投資者對泡泡瑪特產品熱度是否正在降溫的擔憂揮之不去之際，這類需求走弱的報道往往會對股價造成較大沖擊。

彭博設報導指出，泡泡瑪特股價自8月以來的這輪下跌，已令公司股價累計下挫約44%，市值蒸發逾250億美元（約合1125億元新台幣）。

在需求走弱的背景下，泡泡瑪特正押注其他IP角色，以複製拉布布的成功，包括其愛哭包Crybaby、星星人等系列。

另據鳳凰網，2025年下半年，泡泡瑪特拉布布的股價走勢圖堪稱「雲霄飛車」：6月9日盤中漲超3%，報253港元/股的峰值，創辦人王寧以203億美元身價登頂河南首富。

然而好景不長，股價持續暴跌，到了12月，從8月歷史高點339.8港元/股，到了12月，市值蒸發超1400億港元，更慘的是黃牛-熱門隱藏款盲盒價格從2800元腰斬至1200元，有人一天虧損萬元，血本無歸萬元，血本無歸。

