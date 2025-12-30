快訊

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
中國大陸今年來的降息幅度比市場預期還小，並展現願意容忍更強人民幣的態度。路透
中國大陸今年來的降息幅度比市場預期還小，並展現願意容忍更強人民幣的態度。路透

華爾街今年初預期，中國大陸面對美國總統川普的強硬貿易立場，可能會大幅降息，並引導人民幣貶值，以緩解貿易戰的衝擊，但這兩項預測迄今都「大翻車」，不僅降息幅度比市場預期還小，北京也展現願意容忍更強人民幣的態度。

在川普政策引發貿易混亂之際，中國人民銀行（大陸央行）今年來只調降政策利率一次，下調0.1個百分點，全年降幅為2021年來最小，也遠小於高盛和摩根士丹利（大摩）等機構原先預估的多達0.4個百分幅。

此外，人民幣兌美元匯率4月以來也緩步升值，從人民幣7.3元附近一路升到逼近7元整數關卡，30日盤中微升0.06%，報人民幣7.0016元，今年來累計升值4.08%。

箇中原因在於，經濟學家低估了中國大陸出口的強勁程度、及官員對銀行體系健全度的憂慮程度，股市大漲也有助當局延後以貨幣政策刺激經濟。同時，人民幣匯率相對疲弱，已成為美歐領袖的箭靶。

中國大陸正尋求透過擴大政府支出，處理通縮和消費者信心疲軟等挑戰。澳洲Griffith大學資深講師馮輝表示，「這基本上超出央行能扭轉局面的能耐」，「應該以財政刺激和結構改革，提高勞工的收入占比」。

野村首席中國經濟學家陸挺認為，雖然人行的政策利率沒太大變化，但焦點已經轉向非傳統措施。這些措施包括設立股票回購增持再貸款、國債買賣操作，以及使用再貸款工具向目標地區提供低成本資金等，積極挹注短期和中期的人民幣流動性。

在人民幣匯率政策，新加坡銀行首席經濟學家墨希－烏汀（Mansoor Mohi-uddin）認為，隨著中國大陸的關稅處境更為明朗，人民幣匯率正開始回升，但巴克萊銀行匯率與新興市場總體策略部門主管科堤查（Mitul Kotecha）提醒，隨著人民幣匯率逼近7元整數關卡，人行也更加抗拒進一步升值。

相關新聞

福建攝影大賽一等獎作品 遭質疑是AI生成

大陸福建省攝影大賽的一等獎作品，被網民和專家質疑由人工智慧（AI）生成。由於比賽規則中明定不可用AI生成，大陸網友嘩然。

宇樹機器人誤踹男工程師「重點部位」 馬斯克「笑哭」了

中國人形機器人近年發展持續吸引全球目光，不斷引起特斯拉（Tesla）執行長馬斯克的關注。中國宇樹科技（Unitree）的...

中國低價品轉銷 歐洲、東南亞學川普祭關稅

美國總統川普的關稅政策和中國產能過剩，正對全球貿易造成嚴重衝擊；被排除在美國市場外的中國商品，正以低廉價格湧入歐洲與東南...

科技業造富 中增70位億萬富豪 蜜雪冰城張氏兄弟上榜

瑞銀發布第11份全球「億萬富豪報告」顯示，2025年中國新晉70位資產超10億美元(約70億人民幣)的富豪，總人數達到4...

北京：明年ECFA續實施 維持兩岸協定稅率

儘管台海兩岸關係緊繃，但據中國國務院關稅稅則委員會29日發布「2026年關稅調整方案」，其中提到，海峽兩岸經濟合作協議(...

華爾街對中國預測大翻車：今年降息幅度比預期小 人民幣逐步走升

華爾街今年初預期，中國大陸面對美國總統川普的強硬貿易立場，可能會大幅降息，並引導人民幣貶值，以緩解貿易戰的衝擊，但這兩項...

